北醫大：男性吃多代糖 恐傷生育力

▲北醫大保健營養學系主任夏詩閔說明蔗糖素對男性生殖影響的研究內容。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲研究發現，無糖碳酸飲料中的代糖「三氯蔗糖」吃多了，可能損害男性生育力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

吃糖影響健康，代糖也恐傷「生機」！台北醫學大學最新研究發現，代糖「三氯蔗糖」吃多了，可能損害男性生育力，是全球首度有研究涵蓋細胞與動物實驗，全面解析三氯蔗糖對睪丸細胞與精子功能的潛在毒性機轉，已發表於國際環境醫學權威期刊《環境健康展望》（Environmental Health Perspectives）。

北醫大保健營養學系主任夏詩閔表示，現代人為了控糖、減重，會使用「零熱量」的代糖如三氯蔗糖，但研究團隊使用睪丸賽氏細胞株與萊氏細胞株進行培養，發現三氯蔗糖會顯著降低細胞存活率，並產生大量活性氧，導致DNA損傷與粒線體功能下降，同時干擾細胞的「自噬流動性」，造成無法有效回收、代謝老化或受損的細胞器，影響細胞穩定性。

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夏詩閔指出，研究團隊更發現三氯蔗糖會抑制睪丸甜味接收器T1R3表現。T1R3與男性荷爾蒙合成密切相關，表現下滑連帶影響性腺激素，也就是性荷爾蒙如促黃體素LH、睪固酮的分泌，最終導致精子活力下降與形態異常。

動物實驗 精子死亡率增25％

在動物實驗中，夏詩閔說明，研究團隊連續2個月餵食大鼠相當於人類每日可接受攝取量的三氯蔗糖，結果發現大鼠生殖系統包括精巢組織出現損傷、荷爾蒙失衡等情形，甚至比未攝取三氯蔗糖的大鼠精子死亡率增加約25%。

研究第一作者、博士後研究員蔣宜芬表示，這項研究顛覆代糖無害的傳統印象，提醒民眾須審慎考量「無糖」飲食背後的健康風險。三氯蔗糖廣泛應用於標榜低糖或無糖的加工食品及飲料，包括市面常見的無糖碳酸飲料、低糖果汁、口香糖、無糖乳製品、烘焙食品及部分代餐產品。

「無糖」飲食暗藏健康風險

夏詩閔提醒，台灣成人這類蔗糖素的每日容許攝取量為每公斤5毫克，以60公斤成人計算，上限就是300毫克，建議民眾養成閱讀食品標籤的習慣，了解內含成分，並避免過度依賴代糖產品，優先選擇水果等原形食物的天然甜味來源，且增加蔬菜與全穀類攝取量，搭配規律運動與健康生活作息。此外，建議政府可將蔗糖素的環境難分解特性與食品健康風險，納入風險評估與管制政策之中。

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