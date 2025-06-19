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7旬翁「結痂型疥瘡」 全家感染

2025/06/19 05:30
7旬翁「結痂型疥瘡」 全家感染

▲70歲老翁因為疥瘡造成手掌處有明顯厚痂。（記者林惠琴翻攝）

記者林惠琴／台北報導

7旬翁「結痂型疥瘡」 全家感染

▲北榮團隊提醒民眾，若是皮膚搔癢難耐，尤其夜間加劇，最好進一步檢查是否為疥瘡。（記者林惠琴攝）

1名70歲男性過去3個月出現嚴重搔癢性皮疹，夜間加劇，自行塗抹市售濕疹藥膏未改善就醫，醫師發現病人全身有廣泛紅疹與抓痕，手掌處有明顯厚痂，且其同住家人出現類似症狀，經皮膚鏡可見典型「蟲隧道」，並於皮膚刮屑中發現疥蟲，診斷為居家較為少見的「結痂型疥瘡感染」。

密切接觸傳播 厚痂發現「蟲隧道」

台北榮總皮膚部主治醫師馬聖翔表示，疥瘡為疥蟲造成感染的皮膚疾病，主要透過密切接觸傳播，特別的是，接觸後不會立刻產生症狀，通常要隔2至6週，這是人體對疥蟲及其排泄物所產生的延遲性過敏反應，一旦過敏反應建立後，就會出現超癢、夜間劇癢、癢到會生氣的典型症狀。

馬聖翔指出，疥瘡引起的皮疹，常分布於皺摺處及皮膚較柔軟的區域，包括手腕、指縫、腋下、肚臍與乳頭周圍、臀部及生殖器等部位，頭頸部則較少被侵犯。有時可在病灶區觀察到「蟲隧道」，也就是疥蟲於皮膚表層鑽行留下的細小通道，屬於短的、線型或波浪型的隧道，為診斷重要依據之一。

馬聖翔說明，一般來說，疥瘡患者皮膚上約有10至15隻疥蟲，但免疫功能低下或年長個案可能出現「結痂型疥瘡」，特徵為患部表面覆蓋大片厚痂，頭頸部也有機會受到影響，且並非所有患者都會搔癢。這類患者身上可能帶有上千隻疥蟲，傳染力極高，需要採取積極的治療與嚴格隔離措施。

家人無症狀 仍建議一併預防性治療

馬聖翔解釋，疥瘡治療以使用滅疥藥物為主，同住家人即便尚未出現症狀，也建議一併接受預防性治療。此外，患者貼身衣物、床被單與毛巾等，建議用攝氏60度以上熱水浸泡超過10分鐘後清洗，或使用烘乾機高溫處理。如衣物不適合用高溫處理，則可密封於塑膠袋中置放1週。

台北榮總皮膚部主任陳志強指出，疥瘡相對容易發生在監獄、軍隊、機構等容易發生群聚感染的場所，因此除了這些地點要注意防護外，前往探視的親友，也要慎防交叉感染風險。

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