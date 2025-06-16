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耳悶、聽覺敏感 耳咽管發炎作崇

2025/06/16 05:30
耳悶、聽覺敏感 耳咽管發炎作崇

▲圖2：圖解說明耳咽管黏膜感染發炎，造成中耳腔封閉。 （照片提供／陳建志）

文／陳建志

耳悶、聽覺敏感 耳咽管發炎作崇

▲圖1：電腦斷層檢查，顯示耳咽管黏膜腫脹，完全封閉（箭頭所指位置）。（照片提供／陳建志）

1名40歲女性，某晚餐敘後回家，感覺鼻咽處隱隱作痛。隔日晨起，雙耳悶脹，與人交談，若音量突然增加，會感到尖銳刺耳，彷彿直接傳入顱內，刺中腦部，令人不適。到了晚上，夜深人靜時，還會聽見跟心跳節奏一樣的「噗、噗、噗」，影響睡眠。

感冒病毒入侵鼻咽

就醫檢查發現，她有輕微傳導性聽力障礙，耳咽管功能異常。電腦斷層檢查，雖然尚未有中耳炎，但耳咽管黏膜腫脹，完全封閉（圖1），原來是感染性耳咽管炎。

此病起因於感冒病毒，經鼻腔入侵鼻咽，進一步感染耳咽管，甚至可能擴散至中耳。耳咽管黏膜發炎腫脹，耳咽管閉鎖，中耳腔成為密閉空間。當聲波經外耳道，傳到耳膜時，震動受阻，造成耳悶；一旦震動，多餘的震動波又無法經由耳咽管洩出，全數傳入內耳，衍生聽覺過度敏感。

此外，中耳腔黏膜的小動脈搏動時，會隨心跳節奏，改變中耳壓力，影響耳膜與聽小骨，引發搏動性耳鳴（圖2）。

口服、注射藥物降低水腫

治療關鍵在於緩解耳咽管黏膜水腫，維持中耳通暢。急性期，可口服或靜脈注射副腎皮質素，減少免疫反應，降低水腫。必要時，使用抗生素，預防細菌感染，以免演變成中耳炎；若合併鼻炎，可短期使用抗組織胺，或者偽麻黃鹼，促進黏膜收縮，減輕上呼吸道阻塞，使呼吸順暢。

若不及時治療，耳悶與聽覺過敏，可能持續加重。隨時間推移，中耳腔內空氣被完全吸收，形成負壓，導致組織液滲出，進而發展為中耳積液。一旦細菌孳生，可能轉為化膿性中耳炎，毒素經卵窗進入內耳，傷及耳蝸，恐造成永久性聽力受損與耳鳴。

拖治恐造成永久性聽損

值得注意的是，胃酸逆流與空氣過敏，也可能導致耳咽管水腫，而鼻咽腫瘤或神經麻痺，則可能使耳咽管功能異常，無法正常開啟，都會引起耳咽管關閉，但治療方式不同。因此，若有類似症狀，應儘早就醫，確定病因，對症治療。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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