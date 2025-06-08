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安寧中圓滿 「四道人生」不留遺憾

2025/06/08 05:30
安寧中圓滿 「四道人生」不留遺憾

▲安寧照護與「四道人生」，鼓勵大眾平時勇於表達感謝、愛意與歉意，把握當下、讓生命無遺憾。（照片提供／余娟）

文／余娟

92歲林奶奶因腎衰竭入院，醫師建議進行洗腎治療，林奶奶堅決表達：「不要洗腎，也不要插管搶救，要以自然的方式離開。」家屬雖然不捨，但尊重她的意願，選擇以自然且有尊嚴的方式告別人生，陪伴她走完生命最後一段路程，以舒適照護的方式，在安寧病房接受善終照顧。

在病情進展至末期、已無法言語與吞嚥時，安寧病房團隊依林奶奶的意願，以舒適照護為主要原則，不施行侵入性治療。照護團隊密切關注林奶奶病況，並於病情惡化時，通知家屬前來陪伴，並引導家屬進行「四道人生」的生命告別儀式。

●道謝：林奶奶的子女與孫輩在病床前感謝她一生的付出：「媽，謝謝您把我們養大」、「阿嬤，謝謝您每天煮飯、接送我們上學」，溫馨的話語中充滿深情。媳婦也表達感謝：「謝謝您幫我帶孩子，讓我安心工作。」

●道愛：家屬們不吝表達愛意，輪番說出「我們愛您」，林奶奶雖無法言語，卻流下眼淚回應家人的真情。

●道歉：林奶奶的1名兒子與孫子向她懺悔過往年少時的頂撞與不懂事，誠摯請求原諒，釋懷彼此心結。

●道別：在最終告別時，大兒子含淚道出：「媽，雖然捨不得，但我們不忍您受苦，放心走吧，我們會彼此照顧。」孫子們也承諾會延續林奶奶的教誨與孝道。

不只生命醫療照顧 也是心靈療癒過程

「四道人生」讓病人與家屬在人生終點前完成情感交代、修復關係與深情道別，實踐生命尊嚴與圓滿的告別，這樣的陪伴，不只是醫療照顧，更是心靈療癒的過程。」讓人生不留遺憾。

（作者為衛生福利部桃園醫院安寧病房照服員）

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