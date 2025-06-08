疲勞熬夜用眼過度 35歲掛眼袋

▲呂佾欣醫師解析眼袋形成的原因；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／呂佾欣）

文／呂佾欣

隨著生活壓力增加、作息不規律，越來越多人面臨眼袋困擾。眼袋不僅影響外觀，還可能反映健康狀況。

日前1位35歲軟體工程師前來門診諮詢並表示，由於長時間盯著螢幕，缺乏運動和規律的生活作息，眼袋問題讓他感到外觀年齡大增，甚至影響到他的自信心。

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眼睛下方脂肪淚溝筋膜等結構形成

眼袋其實就是眼睛下方脂肪淚溝筋膜等結構形成，可能是先天遺傳或後天形成。先天遺傳的情況通常是天生眼窩、骨骼的部分因素，使得脂肪突出較明顯，形成明顯的眼袋；後天則可能因生活習慣、老化、缺乏保養而形成老化型的眼袋。

◎後天形成眼袋的可能因素

●年紀增加，肌膚老化鬆弛，膠原蛋白流失，導致眼袋逐漸明顯。

●疲勞與熬夜，長時間用眼過度，影響血液循環，導致眼周浮腫與色素沉澱。

●飲食習慣，吃太重口味、攝取過量鹽分，會造成體內水分滯留，使眼袋更加明顯。此外，抽菸、喝酒過量容易加速皮膚老化、眼周肌膚鬆弛。

●過敏與眼部發炎，慢性過敏或眼部發炎可能導致下眼瞼的組織腫脹，使眼袋更明顯。

眼袋不只是遺傳 生活習慣也是關鍵

如果想要預防或改善眼袋，應要注意生活作息規律，以及日常生活習慣，避免過度疲勞造成皮膚加速老化。

如果正在被眼袋的問題困擾，可以透過手術消除。

◎眼袋手術主要分為內開式和外開式2大類

●內開式眼袋手術：適合眼袋較輕且皮膚鬆弛程度不嚴重的患者，通常是年輕人，醫師會從下眼瞼內側結膜進行切口，移除或重新分布脂肪，手術後不會留下外部疤痕，恢復期較短。

●外開式眼袋手術：適用於眼袋明顯且伴隨皮膚鬆弛的情況，通常適合年長者，醫師會在下眼瞼睫毛根部外做切口，去除多餘脂肪及皮膚。

想要改善眼袋問題，除了日常保養外，若情況較嚴重，應尋求專業醫師評估，選擇適合的治療方式。透過正確的方法，不僅能讓雙眼恢復年輕有神，更能提升自信，展現最佳狀態。

（作者為博仁綜合醫院整形外科主治醫師）

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