熟記5口訣 異位性皮膚炎有感止癢

▲頸部出現異位性皮膚炎。（照片提供／林欣儀）

文／林欣儀

異位性皮膚炎的發生率大約7-8%，其中大約1/4的病人是在成年後才發病，成年人的異位性皮膚炎以慢性表皮發炎為主，比較容易出現在臉部、頸部、手部和腳部的皮膚。

除此之外，病灶表現也有可能是錢幣狀、癢疹、水泡狀、苔蘚化的樣子。

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發生原因非常多重，包括基因以及環境中的許多危險因子，因為彼此複雜的交互作用，最終導致「皮膚屏障功能受損」。

皮膚屏障的功能以高倍顯微鏡看起來，就像是一堵厚厚的保護磚牆，當罹患異位性皮膚炎時，這保護磚牆就像是出現許多縫隙，而肌膚的水分會因此縫隙流失過多。流失過多導致皮膚乾燥，環境中的物質（如塵蟎、細菌、病毒、香水、化學物質等）等也都會因此縫隙進入皮膚內導致發炎感染，影響表皮及免疫系統之間的正常功能。因此在肉眼看似沒有發炎的皮膚，其實皮膚的屏障功能已經異常，並且皮膚會產生嚴重的癢感，導致搔抓的行為，搔抓又再度破壞皮膚已經異常的屏障功能，進一步加重了皮膚的搔癢，進入惡性循環。

日擦2次保濕霜 助皮膚減少乾癢

因此異位性皮膚炎治療成功與否，需要多方面的日常照護，以及避免誘發惡性循環的行為。

研究顯示，高風險的族群（異位性皮膚炎有高度遺傳傾向）在出生後每天塗抹潤膚劑，可以大幅降低異位性皮膚炎的發生率。

居住在都會區、飲食含大量糖分、或處在吸菸空間、環境污染物過高、早期使用抗生素等，都可能導致罹患異位性皮膚炎的風險升高。

養成基本的清潔護膚生活習慣有助於預防及降低異位性皮膚炎的發作。

◎5生活注意事項

●換：換對清潔用品，選擇無皂鹼，無香味的清潔用品，避免皮膚乾燥。

●擦：天天皮膚保濕，保濕霜1天至少擦2次，讓皮膚保持濕潤，減少乾癢。

●穿：穿對衣物，選擇棉質衣物，避免毛料或合成纖維刺激皮膚。

●沖：流汗盡快清潔或沖洗，沖澡維持在10分鐘內，水溫不宜過高，減少汗水刺激，以及細菌的增生。

●避：避開過敏原，盡量遠離塵蟎、灰塵、花粉、動物毛屑、二手菸、香水、香精、化學刺激物，容易引起過敏的物質，或是食物，以及避免壓力。

異位性皮膚炎極難根治，也沒有疫苗可以施打，熟記5口訣可以大幅降低異位性皮膚炎的發作及惡化。

（作者為雙和醫院皮膚科醫師）

▲臉部出現異位性皮膚炎。（照片提供／林欣儀）

▲手出現異位性皮膚炎。（照片提供／林欣儀）

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