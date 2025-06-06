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高齡白內障 8成手術患者有乾眼症

2025/06/06 05:30
高齡白內障 8成手術患者有乾眼症

▲台灣白內障及屈光手術醫學會首度發表「白內障術前術後乾眼症治療指引」，強調術前篩檢、術後保濕的重要性。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

高齡白內障 8成手術患者有乾眼症

▲乾眼症若沒有妥善處理，長期可能造成角膜受損；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林志怡攝）

白內障與乾眼症是讓許多長者頭疼不已的眼疾，且若白內障病況嚴重，可能需要開刀治療。台灣白內障及屈光手術醫學會提醒，若乾眼症沒有妥善處理，不只會造成角膜損傷，還會影響白內障手術的效果，民眾切勿輕忽乾眼症的嚴重性，應及時尋求醫師專業協助。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽指出，乾眼症是常見的文明病，女性乾眼症盛行率達10.49%，男性約4.92%，除高齡、自體免疫疾病等風險因子外，3C不離手、空調造成環境濕度降低、睡眠不足，都是造成乾眼症的可能原因，且若沒能妥善處理，將造成角膜受損。

醫：術前未治療 恐影響成效

許多高齡者同時有乾眼症與白內障的困擾，孫啟欽說，隨著台灣邁入「超高齡社會」，未來乾眼症與白內障共病患者恐達150萬人。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事徐旭亮進一步指出，60歲以上民眾中約8成有白內障問題，每年就醫人數達130萬人，且近年有年輕化趨勢，另需進行白內障手術的患者中，約8成術前就有乾眼症問題，術後1週，每10人中約有1到4人會出現乾眼症，或原有的乾眼症狀加重等情況。

徐旭亮指出，若白內障手術前沒有妥善處理乾眼症，將造成人工水晶體度數測量誤差，影響視力矯正的準確度與術後患者的滿意度，但只要及時發現並積極處理，術前花1到2個月左右就能有效穩定乾眼症情況，並確保手術效果，而術後乾眼症在妥善照護下，約1到3個月也能改善。

台灣白內障及屈光手術醫學會副秘書長梁章敏則提醒，有些患者覺得乾眼症只是「小毛病」，自行購買市售涼感眼藥水緩解不適感，但這類藥水往往含有防腐劑或血管收縮劑，不適合乾眼症患者，尤其高頻率使用下，防腐劑會造成眼表細胞毒性反應與上皮凋亡風險。

梁章敏呼籲，挑選人工淚液時，也可以優先選擇沒有防腐劑的款式，平時也要積極治療與護理，透過眼瞼清潔、熱敷、避免使用眼妝等減少不適，並加速眼表修復，改善症狀也確保手術的成效。

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