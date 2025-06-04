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中老年人頭部外傷 當心慢性硬腦膜下出血

2025/06/04 05:30
中老年人頭部外傷 當心慢性硬腦膜下出血

▲頭部外傷後，出現反覆出現或加重的頭痛，要留心是否有慢性硬腦膜下出血；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／鄒駿龍

慢性硬腦膜下出血（Chronic Subdural Hematoma，CSDH）是一種常見於中老年人頭部外傷後出現的疾病，經過數週或數月後才出現症狀。主因是腦表面的小型靜脈（橋靜脈）受損後，血液緩慢滲入硬腦膜下的空間對腦部表面產生壓迫，導致相關的神經學症狀；凝血功能異常，如服用抗凝血劑或抗血小板藥物者，出血的風險更高。由於出血逐漸累積，症狀會緩慢加劇。而症狀因血腫的大小和位置不同而有所差異。

恐數週後 才出現頭痛等症狀

◎硬腦膜下出血常見的症狀

●頭痛：反覆出現或加重的頭痛。

●認知功能障礙：記憶力減退、反應遲緩、注意力不集中等，類似失智的症狀。

●肢體無力：通常是一側的手腳出現無力或麻木，與中風相似。

●步態不穩：行走困難或步態不穩，容易跌倒。

●語言障礙：出現說話困難、語無倫次。

●意識變化：可出現昏睡、反應遲鈍，甚至昏迷。

●癲癇發作：在少數情況下，病患可能會出現癲癇發作。

治療慢性硬腦膜下出血的方式取決於患者的臨床表現、血腫的大小及其對腦部的壓迫程度。治療分為內科治療與外科手術。

藥物助吸收血腫 嚴重需手術

藥物治療適合症狀較輕且血腫不大的患者，能夠抑制血腫進一步擴大，有機會幫助血腫自行吸收；外科手術則包含鑽孔引流術，醫師會在顱骨上鑽小孔，並將積血排出，減輕腦壓，此手術風險較低，恢復時間快，多數患者能獲得顯著改善。再來則是顱骨切開術，適用於血腫範圍大、反覆出血或合併其他腦部損傷的患者，此手術需要更大範圍的開顱，但可更徹底地處理複雜的血腫。

經過治療，大多數患者的症狀會迅速改善，尤其是手術引流後，症狀往往在幾天內減輕，可以恢復良好的生活品質。對於高齡患者，仍需注意術後的照護和長期監測，以防血腫復發及術後癲癇的產生。同時，定期回診、預防跌倒、調整藥物使用與復健治療很重要。

（作者為台安醫院神經外科醫師）

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