失智症能不能開車？ 溝通取代強制執行！

▲如果年長者出現記憶力或認知功能衰退，自行開車上路恐有風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

73歲的吳先生和女兒一家人同住，也幫忙接送2名外孫女上下學，這2年來記憶力明顯衰退，大孫女已經上了國中，吳先生卻還是回到小學接人，沒有接到時，還會抱怨連連。吳太太不放心，所以每回開車出門，她一定跟著去，深怕出了交通事故。究竟吳先生能不能繼續開車這件事，家裡的意見分歧，所以同住的女兒陪同父母一起來到門診諮詢。

吳先生很堅持說：「醫生，你看看，我的駕照是民國53年就考到了，技術好得很，她們就是窮緊張！」我沒有即刻回應，倒是問了一下他現在的日期以及最近的時事，他也很誠實地說：「這幾年我是記性不太好了，也懶得看電視，所以你問的事，我不知道。」

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吳太太補充說：「他上次就是卡在路中間，突然不知道要左轉，還是右轉，差點被後面的車追撞，還好我有在。」女兒則小聲地說：「他經常忘記我的大女兒念國中，晚上補習完才回家，所以傍晚就會問說，他是不是該去接大女兒了，天都黑了。」

無法源可禁止 家人擔心出意外

雖然吳先生的記憶衰退很像典型的阿茲海默症前期，我還是排程將抽血、認知測驗、腦部影像的資料準備好，並且確認他是否有其他的精神症狀。2週後的回診，我進一步確定了吳先生有神經退化類型的疾病，但因為生活自理能力尚可，不足以判定為輕度失智症，無法申請殘障手冊，也沒有法源可以禁止吳先生開車。

而目前真正引起家庭衝突的，正是「開車」問題，如果強力剝奪了他的開車，間接就是限制了他的行動自由，如果放任他繼續開車，難保不會發生交通意外。

我邀集了吳先生的家屬，誠懇地跟吳先生說：「目前檢查狀況不嚴重，但是定向或是注意力，您都不比當年，太太與女兒的擔心不是沒有道理，我了解記憶力衰退也許不直接影響開車的動作，但是您不妨想想，我和家人建議你不要開車，其實對我一點好處也沒有，對她們也沒有，我們也不可能沒來由地這樣建議吧？反正現在計程車很方便，就讓女兒出錢，您就好好當大爺，不用再當司機。」吳先生想了想，好像也覺得不無道理，因此同意不再自己開車，在旁的家人也鬆了口氣。

多數長者有自覺 不會勉強而行

失智症患者能否開車，因人而異，目前沒有一定的判準。絕大部分的長者會有自覺，不會勉強而行，家人也多半會提早找到「好理由」將舊車報廢。在還沒有交通的規定之前，開車的評估仍然很主觀，我們只能用更多的溝通取代強制執行，未來也期待交通部門能與醫療單位結合，共同提出好的方案！

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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