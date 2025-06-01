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蛀牙殘根未處理 口腔黏膜反覆受傷

2025/06/01 05:30
蛀牙殘根未處理 口腔黏膜反覆受傷

▲圖1：右側口腔腫瘤（黃色圈圈處）。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

蛀牙殘根未處理 口腔黏膜反覆受傷

▲圖2：尖銳的蛀牙殘根（如箭頭所指處）造成口腔黏膜反覆創傷。（照片提供／楊士維）

1名患者在5年多前接受左側口腔癌手術治療，術後順利恢復，沒有再復發。因此他在3年前某次門診後，就沒有回診。近日又在門診中遇到他，才知道他因疫情的緣故，不敢到醫院回診，怕被傳染病毒。

這次就醫是因為發現右側口腔頰部最近3個月有1個腫塊（圖1），同時我也注意到在他的上排蛀牙中有1個十分尖銳的殘根，會一直接觸到他的右側頰黏膜（圖2），造成反覆性的創傷，而這情況在口腔腫瘤的成因之中，是有關連性的。

在手術切除乾淨之後，病理組織報告顯示為疣狀增生伴隨局部高度不良變異，雖然還在良性的範圍內，但未來轉變成口腔癌的機率是相當高的，手術切除乾淨是最佳的療法。

持續性傷害恐造成口腔黏膜病變

破裂的牙齒或未治療的蛀牙，其尖銳邊緣持續戳傷或刺激口腔黏膜。長期下來，這種反覆的傷害，十分有可能會造成口腔黏膜病變。

尖銳的牙齒或蛀洞持續地傷害口腔柔軟的黏膜組織，導致口腔內長期處於發炎的狀態。發炎是身體對受傷的自然反應，然而，當發炎持續太久時，這些反應中釋放的某些物質會損害細胞內的DNA，讓細胞在修復過程中產生錯誤。與此同時，受傷的部位需要不斷癒合，因此細胞必須加速分裂與生長。

細胞分裂的次數越多，發生錯誤的機率就越高，而這些錯誤有時就可能引起不良變異的腫瘤組織，甚至進一步演變成癌症。事實上，銳利的牙齒或蛀牙本身即是推動病變惡化的助力，尤其是在病患有飲酒、抽菸或是嚼食檳榔的習慣時。

以這名病患為例，找出致病原因予以治療，像是治療蛀牙，並修整尖銳的殘根，或是拔除蛀牙，同時配合戒除抽菸、喝酒及嚼檳榔的習慣，並且將發生變化的腫瘤組織切除乾淨，定期在門診追蹤。若有復發，應立即安排切片或切除手術，如此才能安穩邁向健康大道。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉科醫師）

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