轉念破解壓力荷爾蒙 趕走「週一症候群」

▲週一上班日常感到焦慮、疲倦，甚至憂鬱情緒，可稱為「週一症候群」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／李正達

每逢星期一早晨，許多人都會感受到焦慮、疲倦甚至憂鬱的情緒，這種現象被稱為「週一症候群」。醫學研究指出，這一狀況與壓力荷爾蒙—皮質醇（Cortisol）濃度的升高密切相關。當人們從週末的極度放鬆進入為期5天的工作週，心理上的巨大反差往往導致皮質醇的大量釋放，使身體產生強烈的壓力感。

當處於高壓環境時，透過下視丘－腦下垂體－腎上腺軸（HPA軸），體內的皮質醇和腎上腺素濃度會迅速上升，刺 交感神經系統，使人為即將面對的挑戰做好準備。然而，這也伴隨著一些不適，如心跳加快、血壓上升，以及焦慮不安的感受。

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皮質醇水平升高 影響情緒 大腦運作

研究指出，星期一早晨的皮質醇濃度可能比一般日子高出約30%，這不僅影響人的情緒，還可能減少大腦的運作能力。

1名32歲上班族女性患者每到週日早晨便開始感到焦慮不安，甚至出現憂鬱症狀。有一天受不了了，她在星期一上午請假就醫，希望緩解這種反應，「週一症候群」可能對精神心理健康造成長期影響，甚至影響工作表現。

◎改善與應對策略

●破壞心理負面連結：建立與週一的正面連結，如在週一上班前購買1杯平時捨不得買、最愛的飲料，以降低負面情緒。

●減少壓力反差：休閒與工作應適度平衡，避免星期假日過度放鬆，適當安排星期假日處理簡單工作或休閒以外的內容，使週一的壓力較不突兀。

建立主動思維 被動處理轉為主動掌控

●建立主動思維：在週末規劃下一週的重點事項，將「被動處理」轉變為「主動掌控」，大幅減少不可預測性帶來的壓力，這也是讓大腦的前額葉發揮角色，主動調控HPA（下視丘－腦下垂體－腎上腺）迴路。這不僅能降低焦慮，也能帶來成就感與幸福感。

透過調整心態與生活習慣，人們可以有效緩解「週一症候群」，使每週的開始不再是壓力的來源，而是充滿動力的新起點。

（作者為台北榮總精神醫學部主治醫師、國立陽明交通大學醫學系及腦科所教授）

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