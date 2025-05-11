自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

轉念破解壓力荷爾蒙 趕走「週一症候群」

2025/05/11 05:30
轉念破解壓力荷爾蒙 趕走「週一症候群」

▲週一上班日常感到焦慮、疲倦，甚至憂鬱情緒，可稱為「週一症候群」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／李正達

每逢星期一早晨，許多人都會感受到焦慮、疲倦甚至憂鬱的情緒，這種現象被稱為「週一症候群」。醫學研究指出，這一狀況與壓力荷爾蒙—皮質醇（Cortisol）濃度的升高密切相關。當人們從週末的極度放鬆進入為期5天的工作週，心理上的巨大反差往往導致皮質醇的大量釋放，使身體產生強烈的壓力感。

當處於高壓環境時，透過下視丘－腦下垂體－腎上腺軸（HPA軸），體內的皮質醇和腎上腺素濃度會迅速上升，刺 交感神經系統，使人為即將面對的挑戰做好準備。然而，這也伴隨著一些不適，如心跳加快、血壓上升，以及焦慮不安的感受。

皮質醇水平升高 影響情緒 大腦運作

研究指出，星期一早晨的皮質醇濃度可能比一般日子高出約30%，這不僅影響人的情緒，還可能減少大腦的運作能力。

1名32歲上班族女性患者每到週日早晨便開始感到焦慮不安，甚至出現憂鬱症狀。有一天受不了了，她在星期一上午請假就醫，希望緩解這種反應，「週一症候群」可能對精神心理健康造成長期影響，甚至影響工作表現。

◎改善與應對策略

●破壞心理負面連結：建立與週一的正面連結，如在週一上班前購買1杯平時捨不得買、最愛的飲料，以降低負面情緒。

●減少壓力反差：休閒與工作應適度平衡，避免星期假日過度放鬆，適當安排星期假日處理簡單工作或休閒以外的內容，使週一的壓力較不突兀。

建立主動思維 被動處理轉為主動掌控

●建立主動思維：在週末規劃下一週的重點事項，將「被動處理」轉變為「主動掌控」，大幅減少不可預測性帶來的壓力，這也是讓大腦的前額葉發揮角色，主動調控HPA（下視丘－腦下垂體－腎上腺）迴路。這不僅能降低焦慮，也能帶來成就感與幸福感。

透過調整心態與生活習慣，人們可以有效緩解「週一症候群」，使每週的開始不再是壓力的來源，而是充滿動力的新起點。

（作者為台北榮總精神醫學部主治醫師、國立陽明交通大學醫學系及腦科所教授）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中