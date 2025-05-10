小腿骨折癒合 脛神經壓迫痛到腳底

▲超音波導引脛神經、內側足底神經、外側足底神經注射。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

黃小姐因車禍而造成脛骨下段骨折，再經手術鋼釘、鋼板固定後數月，以X光追蹤時，雖發現骨折已癒合完全，卻仍時時刻刻出現右腳踝內側麻痛，且會蔓延到整個腳底。

她常覺得腳底好像墊一層厚襪、無法順利穿鞋，足底的肌肉出現萎縮，腳趾也失去開合的能力，經診斷可能有脛神經壓迫的問題。

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手術的疤痕組織 壓迫到脛神經

在復健科醫師的幫助下，以超音波檢查發現手術的疤痕組織壓迫著脛神經，使其腫大發炎，且內部神經束也有受損。鑒於受損程度嚴重，遂採超音波導引下自體血小板（PRP）注射（如圖）數次後，疼痛明顯得到改善，足底的感覺也逐漸敏感，可以順利穿鞋。她接續徒手運動治療來鍛鍊足底肌肉，促進神經與肌肉的連結，以期早日恢復腳趾彎曲功能。

恐影響到腳趾彎曲 腳底肌肉萎縮

脛神經會分枝成內側足底神經、外側足底神經，前者支配大腳趾到第4趾一半，而後者支配小趾和第4趾另一半，故能根據病患疼痛、麻、感覺遲鈍之範圍去分辨受損區域。

除感覺異常外，脛神經也支配腳趾彎曲、外展內收的動作，故可能合併有腳趾無法彎曲、腳底肌肉萎縮、與高足弓的表現。除外傷、手術疤痕組織壓迫神經之外，最常見的原因是踝關節過度外翻扭傷而產生。以上的原因都可以用超音波協助診斷脛神經是否有壓迫、發炎。

治療上可在超音波導引下，直接針對脛神經或內側足底神經、外側足底神經等分支個別治療。

使用的藥劑會依照神經受損的嚴重度而定，輕微壓迫、只有症狀而無明顯神經腫大，可以先採取低濃度葡萄糖水和維生素B12；若是中重度以上的傷害，合併無力與肌肉萎縮，且神經有明顯受損，則考慮直接使用自體血小板血漿注射。

無論何種受損的程度，皆建議合併運動治療，維持腳踝活動度、減少水腫，增加足底感覺回饋，刺激足底肌肉收縮，才有機會讓病患重拾腳趾靈活。

（作者為順新復健科診所院長）

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