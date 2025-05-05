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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

阿伯反覆腰痛 中醫針灸有效改善

2025/05/05 05:30

▲鳥狗式可訓練核心、豎脊肌群，同時訓練手臂及臀肌，減緩下背痠痛，提升身體平衡性。（照片提供／江驊修）

▲鳥狗式可訓練核心、豎脊肌群，同時訓練手臂及臀肌，減緩下背痠痛，提升身體平衡性。（照片提供／江驊修）

文／江驊修

1名61歲男性長期從事彎腰工作，導致腰部兩側反覆痠痛多年，轉身角度受限，因不願依賴止痛藥前來就診。經中醫「望聞問切」四診辨證，確認其為局部氣滯血瘀，每週接受1至2次針灸治療，數次療程後，痠痛顯著改善，目前仍持續回診治療。

中醫認為，腰痛與腎氣虧虛、風寒濕邪入侵、過度勞累傷腎、跌墜傷腰等因素相關，急性腰痛常因突發性不當施力、負重或跌打損傷導致，屬氣滯血瘀，所謂「不通則痛」。慢性腰痛則與長期姿勢不良、久坐久站或外傷後遺症有關，可能涉及氣滯血瘀、氣血不足或肝腎不足等問題。

多吃富含鈣質食物

腰部主要涉及足太陽膀胱經與督脈，當經絡受阻，可能引發背痛、腰痛或臀部疼痛。針灸治療可透過刺激合谷穴、腰痛點、後谿穴、腎俞穴、委中穴等穴位，疏通經絡、促進血液循環、減輕局部發炎，放鬆腰部肌肉，從而改善疼痛症狀，且安全無明顯副作用，可有效降低復發機率。

▲透過穴道針灸可疏通經絡、減輕局部發炎，放鬆腰部肌肉。（照片提供／江驊修）

▲透過穴道針灸可疏通經絡、減輕局部發炎，放鬆腰部肌肉。（照片提供／江驊修）

除了針灸治療，日常保健同樣重要。飲食方面，可攝取富含鈣質的食物，如紫菜、牛奶、起司、黑芝麻、小魚乾及金針菇，以強化筋骨。生活習慣上，應避免長時間久站或久坐，坐姿應保持挺腰並靠背，站立時則應挺胸、縮小腹、收下巴。搬重物時應蹲身取物，避免直接彎腰。睡眠時，床墊軟硬適中，可減少腰部壓力。

此外，適當運動，如棒式、橋式、鳥狗式等核心肌群訓練，有助於減少腰痛發生。

搭配良好生活習慣

透過中醫針灸與良好生活習慣的搭配，可望有效改善腰痛，提升生活品質。

（作者為台南市立醫院中醫部醫師）

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