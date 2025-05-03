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31歲女腹痛掛急診 卵巢藏11公分囊腫緊急切除

2025/05/03 05:30
31歲女腹痛掛急診 卵巢藏11公分囊腫緊急切除

▲林新旺醫師說明，婦人左側卵巢有顆11公分的巨大囊腫。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

31歲女腹痛掛急診 卵巢藏11公分囊腫緊急切除

▲婦人左側卵巢有顆11公分的巨大囊腫。（記者蔡淑媛翻攝）

台中1名31歲女子去年10月健檢時，意外發現左側卵巢有1顆11公分大的巨大卵巢囊腫，因為準備赴日旅遊，與醫師預約返國後，再做腹腔鏡手術切除囊腫。不料健檢隔天，突然劇烈腹痛掛急診，確診是卵巢扭轉導致急性腹痛，緊急切除囊腫，保住卵巢。

台中醫院婦產科醫師林新旺指出，急診腹痛的女性患者約有3%是卵巢扭轉。由於卵巢在身體裡是由韌帶支撐，會隨身體動作而浮動，在正常情況下，卵巢旋轉後，可再轉回復位，如果卵巢囊腫或畸胎瘤過大，旋轉後，常無法復位，導致急性破裂或扭轉，嚴重甚至會造成卵巢組織壞死，必須切除卵巢，才能保命。

林新旺指出，患者出國前健檢發現左側卵巢囊腫，從超音波影像明顯可見，左側卵巢有1顆11×10公分的巨大卵巢囊腫，由於囊腫過大，建議以腹腔鏡摘除囊腫，約定在返台後手術。

手術保留完整卵巢 保住生育機會

不料門診隔天，患者就發生急性腹痛，伴隨嘔吐症狀，掛急診發現左側卵巢扭轉，進行腹腔鏡卵巢囊腫切除手術，術中保留完整的卵巢，讓患者保住未來生育機會。

林新旺提醒，婦女如果出現急性且不明原因的腹痛、腰痛，有噁心、嘔吐等症狀，可能是卵巢扭轉症狀，應立即就醫。

另外，有卵巢囊腫病史者，應每3個月門診追蹤檢查。若囊腫持續變大超過5公分以上，建議腹腔鏡開刀治療，切除囊腫，並保留完整卵巢，避免因為急性卵巢扭轉就醫不及，導致卵巢缺血壞死，必須切除卵巢的遺憾。

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