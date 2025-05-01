破解避孕迷思 醫：體外射精、安全期都不保險

▲藥署整理避孕方式優缺點。（食藥署提供）

記者邱芷柔／台北報導

▲戴怡芸醫師說明正確避孕觀念。（記者邱芷柔攝）

體外射精或是月經剛來、還在「安全期」就不會懷孕？這些都是常見的避孕迷思！醫師提醒，正確避孕不能靠想像，錯誤觀念可能讓人措手不及，甚至懷孕好幾個月都還渾然不覺。

觀念錯誤 恐懷孕多月還不知

台大醫院婦產科講師暨基因醫學部主治醫師戴怡芸指出，許多人仍誤信「體外射精」或「安全期性行為」可以避孕，但實際上在性行為過程中，前列腺液就可能含有精子，「診間真的遇過少女因為長期腹痛就醫，結果發現已懷孕30多週、快要生產了！」

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食藥署說明，避孕大致可分為藥品與醫材2大類，藥品類包括「事前口服藥、事後口服藥、陰道內避孕環、子宮內投藥、皮下植入劑」；醫材類則包含「保險套、子宮內含銅避孕器」。

戴怡芸補充說明，「事前藥」含有少量雌激素與黃體素，可穩定荷爾蒙、抑制排卵，需每日規律服用，是常見且穩定的長效避孕方式，有些人擔心長期服用會導致不孕。停藥後約3個月，卵巢會恢復正常排卵功能，不會造成不孕；至於「事後藥」，則屬於性行為後的緊急補救措施，內含高劑量黃體素，需在72小時內服用，越早越有效，但絕對不建議常態使用。

「保險套是CP值最高的選擇！」戴怡芸說，保險套除了可以避孕，還能同時預防性病，若有長期避孕需求，也可考慮子宮內避孕器或皮下植入劑，由醫師植入後可維持3-5年，效果穩定，若無生育計畫，則可考慮男性輸精管結紮或女性結紮手術，成功率可達99.9%。

食藥署提醒，每種方式適用情況不同，應依個人健康狀況與需求，由專業醫師評估後選擇，無論使用哪種避孕方式，都應選用具合法許可證字號的藥品或醫療器材，切勿從網路或不明管道購買，以免危害健康。

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