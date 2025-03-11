男童頻尿床不敢參加學校旅行 2招擺脫困擾

▲男童因睡覺時「抗利尿激素」的分泌較少，結果產生大量尿液而尿床。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲王大民醫師經問診、排尿日誌紀錄及適度檢查，確定是因夜間尿量過多。（記者陳建志攝）

就讀國小3年級的小偉是注意力不集中的過動兒，服用藥物控制後可正常上課，不過因從小就會尿床，最近學校有外宿旅行，因擔心和同學同床尿床不敢報名，媽媽帶他到醫院求診後，經詳細問診，並安排2週的排尿日誌紀錄及適度檢查，確診因夜間尿量過多尿床，經藥物治療和膀胱訓練，終於解決尿床困擾，開心報名參加學校旅行。

仁愛長庚合作聯盟醫院兒童泌尿科醫師王大民表示，統計發現，5歲小朋友約有15%仍會尿床，台灣流行病學研究則發現，9歲小朋友約4.2%會有尿床情形。但尿床絕不是洗棉被和床單就可解決，小朋友會因此感到自卑焦慮，對其人格及社交發展都可能產生負面影響。

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王大民指出，小朋友會尿床主要4種原因，腦神經系統的喚醒中樞發育延遲，熟睡時無法感受到膀胱脹尿時的神經傳導而甦醒；膀胱發育尚未成熟，在夜間出現類似膀胱過度敏感的不正常收縮；夜間尿量過多，因睡覺時「抗利尿激素」分泌較少，產生大量尿液而尿床；器官上的生理疾病造成尿床。

王大民表示，尿床治療主要有藥物治療和行為修正治療2種方式，若併用效果會更好。藥物治療主要用「抗副交感神經劑」，增加膀胱的有效容積，以及消除無法抑制的膀胱收縮，不過療效約有40%成功率；「抗利尿激素」的類似物，這是目前較常用也是安全的口服藥物，作用可持續7至9小時，治癒率達70%，能夠有效改善尿床病情。

至於行為修正治療，則包括膀胱訓練、支持性治療、條件反射訓練治療等3種治療方法。

藥物治療和膀胱訓練改善

王大民強調，當了解小朋友尿床的可能原因以及治療方法後，還要有共識，就是僅有少部分小朋友可自然痊癒，大部分小朋友需要接受藥物或行為修正治療。只要儘早給予小朋友最適當的治療方式，相信就可幫助這些無辜的小朋友渡過這段尷尬時期。

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