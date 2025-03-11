自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

男童頻尿床不敢參加學校旅行 2招擺脫困擾

2025/03/11 05:30
男童頻尿床不敢參加學校旅行 2招擺脫困擾

▲男童因睡覺時「抗利尿激素」的分泌較少，結果產生大量尿液而尿床。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

男童頻尿床不敢參加學校旅行 2招擺脫困擾

▲王大民醫師經問診、排尿日誌紀錄及適度檢查，確定是因夜間尿量過多。（記者陳建志攝）

就讀國小3年級的小偉是注意力不集中的過動兒，服用藥物控制後可正常上課，不過因從小就會尿床，最近學校有外宿旅行，因擔心和同學同床尿床不敢報名，媽媽帶他到醫院求診後，經詳細問診，並安排2週的排尿日誌紀錄及適度檢查，確診因夜間尿量過多尿床，經藥物治療和膀胱訓練，終於解決尿床困擾，開心報名參加學校旅行。

仁愛長庚合作聯盟醫院兒童泌尿科醫師王大民表示，統計發現，5歲小朋友約有15%仍會尿床，台灣流行病學研究則發現，9歲小朋友約4.2%會有尿床情形。但尿床絕不是洗棉被和床單就可解決，小朋友會因此感到自卑焦慮，對其人格及社交發展都可能產生負面影響。

王大民指出，小朋友會尿床主要4種原因，腦神經系統的喚醒中樞發育延遲，熟睡時無法感受到膀胱脹尿時的神經傳導而甦醒；膀胱發育尚未成熟，在夜間出現類似膀胱過度敏感的不正常收縮；夜間尿量過多，因睡覺時「抗利尿激素」分泌較少，產生大量尿液而尿床；器官上的生理疾病造成尿床。

王大民表示，尿床治療主要有藥物治療和行為修正治療2種方式，若併用效果會更好。藥物治療主要用「抗副交感神經劑」，增加膀胱的有效容積，以及消除無法抑制的膀胱收縮，不過療效約有40%成功率；「抗利尿激素」的類似物，這是目前較常用也是安全的口服藥物，作用可持續7至9小時，治癒率達70%，能夠有效改善尿床病情。

至於行為修正治療，則包括膀胱訓練、支持性治療、條件反射訓練治療等3種治療方法。

藥物治療和膀胱訓練改善

王大民強調，當了解小朋友尿床的可能原因以及治療方法後，還要有共識，就是僅有少部分小朋友可自然痊癒，大部分小朋友需要接受藥物或行為修正治療。只要儘早給予小朋友最適當的治療方式，相信就可幫助這些無辜的小朋友渡過這段尷尬時期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中