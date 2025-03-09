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站著尿尿褲子會濕? 尿道下裂手術要趁早

2025/03/09 05:30
站著尿尿褲子會濕? 尿道下裂手術要趁早

▲解尿時必須坐著才不會尿溼褲子可能有尿道下裂的問題，可透過手術改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／林介山

3歲的小偉（化名），只要站著尿尿就會尿濕褲子，在門診觀察時，才發現小偉的尿道開口不在陰莖頂端，而是在陰莖和陰囊之間，因此解尿的時候，尿流無法拋物線射到遠處，只能蹲或坐著尿尿，而且勃起的時候陰莖是往肛門彎曲的，這就是「尿道下裂與陰莖彎曲」。

尿道開口不在陰莖頂端 須蹲坐解尿

尿道下裂是先天尿道發育不完全所造成的，大多數合併有或輕或重的陰莖彎曲；發生率約300個男孩中就可能出現一個尿道下裂。依據下裂的部位不同可分為前段（龜頭、冠狀溝及冠狀溝下型）、中段（陰莖遠端、終端及近端型）、後段（陰囊、會陰型），其中以發生在前段的尿道下裂最多，約佔50%。

尿道下裂 多數合併有陰莖彎曲

尿道下裂發生在母親懷孕第8-20週時嬰兒的尿道產生發育不全，確定致病原因仍未十分清楚，由文獻中記載是多重因素，但最可能的因素是：

●基因的影響：例如同卵雙胞胎具有很相似的基因結構，高齡或未成年懷孕可發現同時出現尿道下裂的發生率相當高。

●內分泌因素：包括低水平的雄激素導致男性陰莖發育異常；試管嬰兒或懷孕期安胎使用的激素。

●外在環境：1994年開始發現農藥、工業污染等因素是造成尿道下裂的潛在原因。

因為影響的因素是多重的，而且單一因素也可能造成多處先天畸形而且尿道下裂常合併隱睾症、回縮性睾丸、腹股溝疝氣、陰莖陰囊置換、陰囊分離、小睪丸、小陰莖、或合併雌雄不分。因此在嚴重度超過陰莖陰囊型之尿道下裂病患須給予染色體、內分泌檢驗，以了解其基因之變化。

6個月大至1歲半為手術最佳時機

尿道下裂手術最佳時機大約年齡在6個月至1歲半。

保留血管豐富的尿道板仍是重建新尿道手術方法的主流，陰莖彎曲通常可把陰莖包皮脫套藉著切除結締組織得到70%陰莖挺直，有些還得加上背面中線皺摺術或挺立術或海綿體切開術。術後追蹤如果仍有尿道廔管、狹窄、尿流功能失調或復發性陰莖彎曲瑕疵，則在1年內重建好，有望在陰莖、尿道的功能和外觀，都趨近評估滿意的目標，但建議須長期追蹤檢查到青春期、成年。

（作者為彰化基督教醫院泌尿科主治醫師）

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