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孩子網路成癮 爸媽9招陪伴不批判

2025/03/08 05:30
孩子網路成癮 爸媽9招陪伴不批判

▲上網已是現今孩子學習、生活的一部分；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

孩子網路成癮 爸媽9招陪伴不批判

▲增加互動時間，讓孩子明白家庭也能帶來愉快的經歷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

隨著科技進步，網路已成為孩子生活中不可或缺的一部分。然而，過度使用網路恐對學業、社交和健康帶來負面影響，甚至演變為網癮。更糟糕的是，許多孩子未能意識到嚴重性，因缺乏病識感而拒絕就醫，家長對此往往也會感到無奈，不知該如何是好。

孩子網路成癮 爸媽9招陪伴不批判

▲發掘孩子的興趣，安排相關活動吸引注意力，取代上網；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

表達關心 建立互信

孩子網路成癮 爸媽9招陪伴不批判

▲主動諮詢心理衛生專業，尋求管教上的建議；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

◎建議家長可以這樣做

●建立互信：避免指責或批評，應保持開放的心態，了解孩子的想法。採非對抗性的對話，表達關心，而不是直接的強制或要求。

●端正認知：具體化問題的後果，讓孩子明白並非家長無理取鬧，而是出於健康的擔憂。可用真實案例，促使反思有無類似狀況。

●說明好壞：強調治療的益處，讓其知道就醫並非代表有病或被懲罰，目的在恢復生活平衡。以非強迫方式提出，避免造成反感。

●尋求支援：若孩子不接受建議，可請信任的第三方（如學校心輔人員、老師、教練或親友）介入，透過他們間接促使改變態度。

共同制定網路使用規則

●設立規範：共同制定網路使用規則，孩子因覺得自己有決策權，更有可能去遵守。鼓勵參與其他健康的活動，如運動、閱讀等。

●參與生活：關注孩子的興趣和需求，安排替代性活動來吸引注意力。增加親子互動時間，讓孩子明白家庭也能帶來愉快的經歷。

●提供選擇：讓孩子參與選擇醫生、治療師或治療方法的過程，由於覺得有一定的控制權，可減少不滿情緒，提高配合意願。

●善用資源：加入坊間的支持性團體，與有類似遭遇的家長互通有無，交流經驗，學習壓力管理的方法，充實應對相關知能。

●保持耐心：改變是漸進的過程，避免給予過多壓力。而當有進步時，應及時給予肯定和鼓勵，如此可強化自信，願意繼續努力。

處理網癮需全方位的協調與理解，只要能正確認識問題，妥善做好溝通，並懂得求助專業，就能引導孩子恢復正常生活。最重要的是，讓其感受到愛與關懷將是他們改變的最大動力。

（作者為公職臨床心理師）

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