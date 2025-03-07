移工墜地下背痛 罕見脊椎屈曲牽張性骨折

▲陳明慶表示，目前脊椎微創手術相當成熟，恢復時間快是病人的福氣。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

越南沈姓男移工休假日到台中遊玩，不慎從4公尺高處墜地，下背劇烈疼痛送到台中慈濟醫院，骨科醫師陳明慶診斷為「屈曲牽張性骨折」，自費實施微創固定手術矯正受傷椎體，加以固定保護，沈男兩週後拆線，術後穿著背架固定脊椎，數週之後就能正常活動。

沈男隻身在台灣工作，希望儘早恢復正常生活，雇主也協助部分醫療負擔，選擇「經皮微創椎弓骨釘內固定」自費手術。

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微創固定手術 矯正受傷椎體

陳明慶表示，經皮微創椎弓骨釘內固定是在沈男骨折的第12節胸椎，上下各兩節打入骨釘固定，即第10胸椎至第2腰椎，並撐開受傷椎體，背部有8個約1公分傷口，微創手術能減少肌肉組織破壞，術後等待時間讓骨頭自行生長修復。沈男手術1日後就能下床走路，讓身在異鄉的他感到安心。

沈男當時說，身體落地後站不起來，下背非常疼痛必須有人攙扶，陳明慶從Ｘ光片影像發現第12節胸椎呈現明顯爆裂性骨折，進一步透過電腦斷層確定是脊椎骨折中嚴重的「屈曲牽張性骨折」，立即為沈男手術治療。

陳明慶指出，屈曲牽張性骨折並不常見，通常是車禍或急煞車的瞬間，安全帶固定使上半身過度拉扯又屈曲，脊椎宛如甩鞭的鞭條；另一個原因是高處墜落，因重力作用，身體重摔也會過度屈曲、牽張，嚴重會導致脊椎前、中、後柱爆裂性骨折、椎體韌帶撕裂，骨骼碎片也可能傷及脊椎神經。

陳明慶表示，現代脊椎手術相當成熟，會根據病人受傷狀況選擇適合的自費微創手術，以「經皮微創椎弓骨釘內固定」手術為例，自費計價以打入釘子含支架的數目來計算，價格因打入節數多寡而有不同。

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