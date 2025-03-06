彩妝試用有風險？ 5原則「安全變美」不踩雷

▲食藥署昨天召開衛教記者會，強調正確使用眼唇彩妝的重要性。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

選購彩妝或保養品時，許多人習慣先試用，食品藥物管理署提醒，試用品同樣受「化粧品衛生安全管理法」規範，使用前應檢查產品狀態，若有變質或異常，應立即通知門市人員，尤其眼唇類產品因接觸黏膜，對成分與衛生要求更高，須特別謹慎。

眼唇類接觸黏膜 對衛生要求更高

眼影、眼線、睫毛膏、唇膏、唇蜜等眼唇彩妝，因接近黏膜，成分與衛生標準更嚴格。食藥署昨召開記者會，醫療器材及化粧品組科長張家榮表示，唇部產品不得含IPPC防腐劑，眼唇彩妝僅能使用第1類色素，以降低刺激風險。此外，微生物標準更嚴苛，普通化妝品容許量為1000 CFU/g，眼唇彩妝則降至100 CFU/g。

請繼續往下閱讀...

食藥署審查員方韻淑芬提供安全使用眼唇彩妝建議。「眼影」刷具或眼影棒保持乾淨，避免手直接接觸，以防細菌污染；「眼線」筆尖應停在睫毛根部，避免過於靠近眼球或黏膜，以免刺激眼睛；「睫毛膏」取出刷頭時應輕輕旋轉，避免大力抽動，以減少細菌與空氣進入；「口紅」補妝前應先清潔嘴唇，避免細菌影響產品品質。

食藥署建議，消費者在挑選彩妝時，可遵循「彩妝5守則」。

●「選有標」：購買標示完整的產品，包括品名、用途、保存期限等。

●「查登錄」：可透過食藥署「化粧品產品登錄平台」確認產品是否已登錄。

●「依用法」：不同部位的彩妝應按照標示正確使用，例如唇線筆不應用於眼部。

●「要檢視」：定期檢查化妝品是否過期、變質或發霉。

●「重衛生」：保持使用工具的衛生，避免與他人共用。

食藥署提醒，開架式彩妝不少民眾會前往試妝，試妝前應確認狀態，此外，DIY口紅與指甲油因環境難控，品質無法保障，不建議自行製作。

卸妝同樣重要，食藥署提醒，特別是眼唇部位脆弱，應用卸妝液搭配化妝棉，先輕敷眼部10秒溶解彩妝，再溫和卸除，避免搓揉導致拉扯與色素沉澱。細節處如眼角與睫毛根部，可用棉花棒輕拭，確保徹底潔淨。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法