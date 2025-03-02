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起床後肩膀卡卡 五十肩來報到

2025/03/02 05:30
起床後肩膀卡卡 五十肩來報到

▲肩屈曲治療前（左圖）、後（右圖）。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

起床後肩膀卡卡 五十肩來報到

▲手碰肩胛骨治療前（左圖）、後（右圖）。（照片提供／徐子恆）

「醫師，最近天氣變冷，我的肩膀怎麼突然就卡住，抬不起來？」60歲的林女士日前早晨起床時，發現右肩僵硬，連刷牙、穿衣服都感到困難，甚至在夜裡痛到睡不好。她原以為只是天氣變冷，肌肉僵硬所致，然而天氣變熱時，肩膀依然抬不起來，嚇得趕快到門診就診。

經超音波檢查林女士的肩膀，發現她的肌腱健康，惟關節囊積水，併有肩膀角度受限，因此被診斷為五十肩。

雖然她正好在天氣變冷時發生五十肩，但目前的研究尚未證實冷天氣會直接造成五十肩；然而，低溫可能使肩關節肌肉與組織的血液循環減少，使得肌肉僵硬感加劇；讓疼痛閾值降低使得患者更容易疼痛。此外，天冷有時候也會讓人減少活動量，讓本來就疼痛的五十肩感覺更不舒服、不敢動，進而更容易沾黏。

初期只要吃藥消炎 維持活動度

一般而言，早期的五十肩只要吃藥消炎與維持活動度便很容易治癒，但是林女士的五十肩已經明顯影響到日常生活，並且已經產生沾黏的症狀，因此和林女士討論後，給予新式肩關節擴張術，後續並針對受限的關節給予運動建議，讓她免於長時間的生活受限。

◎五十肩的典型症狀：

●肩膀疼痛：尤其在夜間或長時間靜止後更為明顯。

●肩關節活動受限：例如：無法高舉手臂、穿衣服困難、扣內衣不順手。

●逐漸惡化的僵硬感：有時會誤以為是單純的肌肉痠痛，但長期不改善。

若有肩膀疼痛的情形，便要小心五十肩可能找上門；把握早期診斷早期治療，大多患者都能很快就治癒。

（作者為疼痛職人診所院長、雙和醫院復健專科醫師）

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