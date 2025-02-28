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「覺得自己快中風…」 長輩失活力 當心老年憂鬱症

2025/02/28 05:30
「覺得自己快中風…」 長輩失活力 當心老年憂鬱症

▲陳信源醫師呼籲，老年憂鬱症容易和其他身體疾病、失智症，或藥物造成的副作用混淆，而不易鑑別，進而被忽視。（樂生醫院提供）

文／陳信源

「覺得自己快中風…」 長輩失活力 當心老年憂鬱症

▲如果長者老覺得身體不適，就醫卻找不到病因，有可能是老年憂鬱症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

66歲的阿桃姨（化名）近幾個月總覺得渾身不對勁，胸悶、頭痛之外，還有一種「快中風的感覺」，四處求醫卻找不到病因。經過轉介，阿桃姨與兒子到身心科諮詢，才警覺可能罹患老年憂鬱症。

阿桃姨的兒子說，媽媽自半年前開始出現頭痛、四肢痠痛、腸胃不舒服、胸悶喘不過氣的情況，「還說自己快中風要送醫」。但到心臟科、腸胃科門診接受相關檢查，卻未發現異常。找不到病因又讓阿桃姨更加鬱卒，覺得老了沒用，乾脆死一死算了，連好姊妹的聚會都不想參加了。

易與失智症混淆 不易鑑別被忽視

阿桃姨的症狀是老年憂鬱的典型表現之一。多數人在老年時期會面臨退休、社會地位變化、健康和經濟失去掌控、親朋好友離世等事件，許多失落帶來的壓力，加上社會價值觀看重青春、健康、生產力，更加深老年人對未來的無力和無望感。

老年憂鬱容易和其他身體疾病、失智症或藥物造成的副作用混淆而不易鑑別，進而被忽視。過去壓抑的教育方式，也讓老年人不知表達憂鬱情緒，不少人來到門診是以身體症狀為主訴，歷經各科之間奔波檢查，找不到病因而延遲治療。

◎老年憂鬱症症狀

●2週以上的憂鬱或焦慮情緒。

●胃口、體重、社交、睡眠等方面有顯著變化。

●老年酒癮或過量藥物使用。

●反覆表達無用、無助、無望或愧疚感。

●自殺意念或企圖。

●某些疾病（如：中風或罹癌）後，出現持續憂鬱。

選擇副作用少藥物 安享晚年生活

台灣在2025年正式步入超高齡社會，如何提升生活品質成為重要課題。要留意的是，持續憂鬱會惡化長者的注意力與記憶！

一般人以為老年人沒活力、甚至憂鬱是正常的，其實老年憂鬱是可治療的，只要選擇副作用少、半衰期短、交互作用少的藥物，不僅能讓身體疾病的治療效果事半功倍，也能維持較好的晚年生活。

（作者為衛福部樂生醫院身心科主治醫師）

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