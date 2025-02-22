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長庚新療法 有感提升自閉者社交認知能力

2025/02/22 05:30
長庚新療法 有感提升自閉者社交認知能力

▲應用3D技術定位右側前額下迴（圖中橘色的指示記號）。（長庚醫院提供）

記者吳亮儀／台北報導

長庚新療法 有感提升自閉者社交認知能力

▲病患接受Theta叢集性經顱磁刺激術刺激右側前額下迴的示意照。 （長庚醫院提供）

林口長庚醫院發表自閉症最新療法，用「Theta叢集性經顱磁刺激術」刺激腦右側前額下迴，每週2次、連續8週，證實可顯著提升自閉者社交認知功能，且治療效果可維持4週。

長庚新療法 有感提升自閉者社交認知能力

▲林口長庚醫院精神部兒童心智科醫師倪信章示範治療過程。 （記者吳亮儀攝）

刺激腦右側前額下迴 效果可維持4週

長庚新療法 有感提升自閉者社交認知能力

▲林口長庚醫院團隊發表自閉症治療研究。（記者吳亮儀攝）

林口長庚兒童心智科醫師倪信章指出，自閉者在成長過程面臨多方挑戰，包括人際關係、情緒調控、課業學習和生活自理等，需要家庭、學校以及社會的充分理解與支持。

目前協助自閉者以行為治療為主，但效果有限、個別差異大。至於藥物治療雖可緩解焦慮情緒或者改善專注力，但無法改善自閉者的核心困難，包括社交溝通、固執行為。

由於大腦的背外側前額葉腦區跟執行功能、情緒調節以及固執行為相關；後顳上溝及右側前額下迴跟心智理論（將心比心的能力）相關，因此三個腦區被認為在自閉症的生物性治療中具發展潛力。研究團隊使用「Theta叢集性經顱磁刺激術」對於右側前額下迴的刺激，在自閉症治療方面有重大的突破。

長庚研究團隊共招募60名8歲到30歲的自閉者，執行刺激右側前額下迴的隨機雙盲臨床試驗，將他們隨機平均分配到治療組與對照組，結果發現，在不需麻醉的狀況下，每週2次，每次5分鐘內，連續8週刺激腦右側前額下迴，治療組比對照組顯著提升自閉症的社交認知功能，且治療效果可維持4週。

受試者媽媽驚喜：孩子開始表達關心

另，該研究對改善自閉者的固執行為、情緒調節和適應功能也有治療潛力，但未達統計顯著效益。治療方式安全可行，並未出現重大副作用。成果在去年9月已發表於國際期刊《Psychological Medicine》。

倪信章強調，自閉者的臨床表現差異顯著，因此單一腦區的成功無法適用於所有自閉者。他也分享，有受試後的小朋友明顯改善，如喝了一口熱飲，被媽媽拿去喝，小朋友還會提醒「小心燙喔」，讓媽媽非常驚喜，因為那是治療前根本不可能出現的狀況。

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