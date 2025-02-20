糖尿病年輕化 30歲成糖友平均少活14年

▲糖尿病與肥胖交互影響所形成的惡性循環，恐帶來許多健康風險，糖尿病患者應重視血糖、體重共同控制的重要性。（糖尿病學會、糖尿病衛教學會提供）

記者林惠琴／台北報導

台灣糖尿病年鑑統計，目前台灣糖尿病超過220萬人，國際糖尿病聯盟（IDF）更預測2030年將直逼300萬大關。醫師示警國內糖尿病有年輕化趨勢，而早發型糖尿病恐惡化更快、死亡率提高，研究顯示，30歲診斷出糖尿病的患者，平均壽命比一般人減少14年，遠高於70歲以後確診者平均減少約2年。

早發型恐惡化更快 死亡率提高

糖尿病學會理事長黃建寧表示，早發型糖尿病患者的胰島β細胞功能惡化更快，併發症風險更高。據台灣糖尿病年鑑資料，若65歲診斷出糖尿病，女性平均餘命下降0.7年，男性下降0.2年；40歲罹病，女性平均餘命更減少2.6年、男性減少3.2年。此外，國際研究指出，30歲確診糖尿病患者，平均壽命比一般人減少14年，遠高於70歲以後確診者平均減少約2年。

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糖尿病衛教學會理事長歐弘毅臨床觀察發現，糖尿病患者控糖之路不如外人想得容易。第二型糖尿病患者近80%伴隨體重過重或肥胖，尤其18至44歲患者平均BMI（身體質量指數）達35.7、BMI超過30的比例為74.5%，高於45歲以上的平均BMI為32.8、63.4%的BMI超過30。

歐弘毅指出，這類病人因脂肪堆積在內臟，使得身體產生胰島素阻抗，難以控制血糖，且腸泌素作用也會下降，除了使胰島素分泌不足外，亦無法向大腦中樞神經傳遞飽足感訊號，陷入「糖」與「胖」的惡性循環。不過，目前已有多元治療對策，可與醫師討論個人化方案。

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