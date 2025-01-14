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血糖量測 捕捉「糖尿病」警訊

2025/01/14 05:30
血糖量測 捕捉「糖尿病」警訊

▲檢測血糖不僅是了解當下的數值，更是捕捉健康的警訊；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／楊皓涵

41歲的小楊（化名）每天忙於工作，愛喝含糖飲料，三餐不規律。幾年前，他的體檢顯示血糖偏高，但他未放在心上。直到最近出現口渴、頻尿、體重迅速下降，檢查後確診糖尿病。他懊悔地說：「如果早點量血糖，就不會這麼糟。」

沉默的殺手 早期症狀不明顯

糖尿病被稱為「沉默的殺手」，早期症狀不明顯，很多人確診時已錯過最佳干預時機。而血糖檢測，正是及早發現問題、守護健康的關鍵。

◎檢測血糖不僅是了解當下的數值，更是捕捉健康的警訊。

●早期發現：糖尿病的發展通常經歷糖尿病前期階段，若在這階段發現異常，透過飲食控制與運動，完全可以逆轉病程。

●監測病情：對糖尿病患者來說，規律測量血糖有助於掌握控制效果，避免急性併發症如低血糖或酮酸中毒。

●調整生活方式：血糖的波動能反映飲食與運動的影響，透過檢測數據，幫助患者找到更適合自己的健康管理方法。

◎除了糖尿病患者外，以下族群尤其應該定期檢測：

●有糖尿病家族史的人。

●肥胖、三高（高血壓、高血脂、高血糖）患者。

●久坐或飲食不健康的中年人群。

●孕婦，特別是有妊娠糖尿病風險的女性。

血糖檢測其實非常簡單，只需1台血糖機和試紙即可完成。建議在醫師指導下，安排規律的檢測時間，如空腹、飯後2小時或睡前，並記錄數據，與醫師討論治療或生活調整策略。

小楊在確診糖尿病後，開始定期檢測血糖，逐漸調整飲食和作息。他發現，血糖的波動不僅是數字，更是健康的提醒。透過監測，他有效地控制了病情，也大大提升生活品質。他感嘆：「早些開始測量血糖，或許就能避開這場風險。」

（作者為台中市芯康診所醫師）

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