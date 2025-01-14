公司不重視心理健康 員工罹憂鬱症風險增3倍

▲職場男性的心理健康往往被忽視，專家提醒，遇到霸凌或是不公平的事切勿一味壓抑，可向信任的人傾訴，並提出申訴或尋求專業協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

近期職場霸凌事件連環爆，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，過去曾發表於《英國醫學期刊》的研究指出，不重視員工心理健康的公司，全職員工罹患憂鬱症風險增加3倍，提醒職場霸凌造成員工身心不適，也影響工作效益，被霸凌者可能有缺勤、壓力休假及投入度、生產力或工作達成率低等表現，應適時給予協助。

專家：應給予被霸凌者適時協助

衛福部嘉南療養院臨床心理師杜家興表示，遇到霸凌時，可先釐清遭受哪些霸凌行為，立刻向信任的人傾訴，再詳細記錄每次發生狀況，並了解相關資源，如職場內部申訴管道、人資部門或外部專業機構的心理諮詢或法律援助。

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杜家興也建議，被霸凌員工尋求協助後，可考慮轉職到更健康的工作環境，建立支持性人際關係；更重要的是，自我照顧保持正向思維，專注於未來可能性而非過去傷痛。

杜家興並指出，職場男性的心理健康往往被忽視，常被社會期待要堅強、壓抑情緒，難以表達壓力及向外求助，轉而由行為變化、身體症狀、逃避工作等方式應對，建議擔任主管應以尊重和同理態度傾聽其困擾及需求，避免批判或輕視，並鼓勵建立健康的休閒活動或興趣，培養紓壓方式，提升心理健康。

葉雅馨說明，看到同事遭受到職場霸凌，想協助但害怕不敢挺身而出，可先默默收集證據，像是錄音或條列式記錄霸凌行為，於事件被揭發時出面作證；如在開會場合有同事被嚴重斥責或無禮怒斥，當下可提出其他議題或想法轉移焦點；或者寫匿名檢舉信遏止霸凌行為，一次沒回應，不妨多寄幾次。

葉雅馨指出，更重要的是給予被霸凌者支持、陪伴與傾聽。霸凌行為跟霸凌者本身的個性、不尊重的態度有很直接的關係，如在職場上發生往往來自上對下關係，企業組織應加以預防，像是列入工作準則，對員工多點包容，允許可能犯錯，避免指責文化，多聆聽不同的聲音，甚至設立申訴專線等。

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