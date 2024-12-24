男童腹瀉、血便不止 竟罹罕病「克隆氏症」

▲鄭弘彥醫師提醒，若無即時診斷治療克隆氏症，可能導致貧血、穿孔，膿瘍、營養不良或生長遲緩。（雙和醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

一名11歲男童苦於腹瀉、腹痛、血便症狀不止，原以為只是一般的腸胃炎，前往診所就醫服藥，病況遲遲無法改善，轉送台北醫學大學部立雙和醫院檢查，發現竟是罕見疾病「克隆氏症」（Crohn’s disease）作怪所致，醫師給予藥物治療搭配飲食調整，減緩不適症狀，後續只需要定期門診追蹤。

雙和醫院小兒腸胃科醫師鄭弘彥安排男童進行內視鏡檢查，發現十二指腸有線性潰瘍、大腸局部發炎，也觀察到遠端迴腸潰瘍出血、糞便鈣衛蛋白（Calprotectin）明顯上升，診斷為克隆氏症的病兆，透過藥物治療，並搭配降低大腸食物殘渣、減少腸胃蠕動的「克隆氏症排除飲食」，使男童的腸胃道獲得充分休息，幫助減緩腹痛與血便等症狀。

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腸道反覆發炎 影響消化系統

鄭弘彥表示，克隆氏症是發炎性腸道疾病，會出現腸道慢性反覆發炎，影響整個消化道系統，從口腔到肛門之間的任何部位都可能發病，且病灶常為不連續的分布，稱為「跳躍性病灶」；然而該病病因不明，可能受先天的遺傳基因或高油脂食物等後天飲食、腸道細菌感染等環境誘發因子影響。

他指出，克隆氏症初期症狀容易與一般腸胃炎混淆，須透過膠囊內視鏡與上、下消化道內視鏡，結合病理切片、糞便鈣衛蛋白檢測等診斷工具做出正確判斷。

鄭弘彥提醒，克隆氏症若沒有即時獲得診斷和治療，可能導致貧血、穿孔、膿瘍、營養不良或生長遲緩；若兒童、青少年經常出現慢性腹瀉，合併有長期腹痛或血便等症狀，建議至小兒消化科門診尋求協助。

▲若兒童、青少年經常出現慢性腹瀉，合併有長期腹痛或血便等症狀，建議至小兒消化科門診尋求協助。（照片來源：shutterstock）

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