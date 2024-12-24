飛蚊眼前狂飄又閃光 視網膜剝離惹禍

▲民眾若有高度近視、曾經有過眼外傷，或是有視網膜剝離家族史者，應定期檢查眼底，以早期發現視網膜問題。（照片來源：shutterstock）

記者陳建志／台中報導

陳小姐（化名）有高度近視，因工作需長期使用電腦，近來開始覺得眼睛容易疲勞，眼前飛蚊增加，有時還會出現閃光，原不以為意，但前幾天右眼下方突出現一塊黑影遮住眼睛，點眼藥水後情況更嚴重，早上起床整個右眼幾乎看不見，趕緊到眼科求診，經詳細檢查才發現竟是視網膜剝離，所幸安排手術後視網膜已貼合，視力逐漸進步中。

仁愛長庚合作聯盟醫院眼科醫師何明芝表示，視網膜是由感光細胞及神經元所組成，附著在眼球的內壁，就像是眼睛裡的「感光底片」，負責把光線轉換成神經信號，然後透過視神經把影像傳送到大腦，視網膜剝離就是視網膜和眼球內壁的分離，這就像是壁紙從牆上剝落一樣。當視網膜脫離時，光線無法正常被感知，有可能會影響正常視力，若未及時治療，恐導致永久性喪失視力。

請繼續往下閱讀...

裂孔性視網膜剝離最常見

何明芝指出，視網膜剝離可分為3種：裂孔性視網膜剝離、牽引性視網膜剝離，以及滲出性視網膜剝離，其中最常見的為裂孔性視網膜剝離，其症狀為突然的飛蚊、閃光增加，往往會伴隨視野的缺損及視力的下降。高度近視的病人是視網膜剝離的高危險群，而眼外傷、家族史等也都是視網膜剝離的危險因子。

雷射、鞏膜環扣等3種手術

何明芝表示，臨床上視網膜剝離需要經由精密的眼底檢查配合即時處置，才可以有效地搶救視力。視網膜剝離的治療方式包括雷射、鞏膜環扣手術和玻璃體切除手術3種，醫師會視病人視網膜剝離的範圍及程度，決定最適合的治療方式。該名患者即是採取玻璃體切除手術，及時挽回視力恢復正常生活。

何明芝建議，民眾若有高度近視、曾經有過眼外傷，或是有視網膜剝離家族史者，應定期檢查眼底，以早期發現視網膜問題，降低發生視網膜剝離的風險。若出現視野閃光、飛蚊症加重或視野缺損等症狀，應立即就醫，以獲得最即時的治療。

▲陳小姐治療前顯示視網膜剝離（左圖方框處）；經治療後顯示視網膜已貼合（右圖）。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法