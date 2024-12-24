自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

飛蚊眼前狂飄又閃光 視網膜剝離惹禍

2024/12/24 05:30

▲民眾若有高度近視、曾經有過眼外傷，或是有視網膜剝離家族史者，應定期檢查眼底，以早期發現視網膜問題。（照片來源：shutterstock）

▲民眾若有高度近視、曾經有過眼外傷，或是有視網膜剝離家族史者，應定期檢查眼底，以早期發現視網膜問題。（照片來源：shutterstock）

記者陳建志／台中報導

陳小姐（化名）有高度近視，因工作需長期使用電腦，近來開始覺得眼睛容易疲勞，眼前飛蚊增加，有時還會出現閃光，原不以為意，但前幾天右眼下方突出現一塊黑影遮住眼睛，點眼藥水後情況更嚴重，早上起床整個右眼幾乎看不見，趕緊到眼科求診，經詳細檢查才發現竟是視網膜剝離，所幸安排手術後視網膜已貼合，視力逐漸進步中。

仁愛長庚合作聯盟醫院眼科醫師何明芝表示，視網膜是由感光細胞及神經元所組成，附著在眼球的內壁，就像是眼睛裡的「感光底片」，負責把光線轉換成神經信號，然後透過視神經把影像傳送到大腦，視網膜剝離就是視網膜和眼球內壁的分離，這就像是壁紙從牆上剝落一樣。當視網膜脫離時，光線無法正常被感知，有可能會影響正常視力，若未及時治療，恐導致永久性喪失視力。

裂孔性視網膜剝離最常見

何明芝指出，視網膜剝離可分為3種：裂孔性視網膜剝離、牽引性視網膜剝離，以及滲出性視網膜剝離，其中最常見的為裂孔性視網膜剝離，其症狀為突然的飛蚊、閃光增加，往往會伴隨視野的缺損及視力的下降。高度近視的病人是視網膜剝離的高危險群，而眼外傷、家族史等也都是視網膜剝離的危險因子。

雷射、鞏膜環扣等3種手術

何明芝表示，臨床上視網膜剝離需要經由精密的眼底檢查配合即時處置，才可以有效地搶救視力。視網膜剝離的治療方式包括雷射、鞏膜環扣手術和玻璃體切除手術3種，醫師會視病人視網膜剝離的範圍及程度，決定最適合的治療方式。該名患者即是採取玻璃體切除手術，及時挽回視力恢復正常生活。

何明芝建議，民眾若有高度近視、曾經有過眼外傷，或是有視網膜剝離家族史者，應定期檢查眼底，以早期發現視網膜問題，降低發生視網膜剝離的風險。若出現視野閃光、飛蚊症加重或視野缺損等症狀，應立即就醫，以獲得最即時的治療。

▲陳小姐治療前顯示視網膜剝離（左圖方框處）；經治療後顯示視網膜已貼合（右圖）。（記者陳建志攝）

▲陳小姐治療前顯示視網膜剝離（左圖方框處）；經治療後顯示視網膜已貼合（右圖）。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中