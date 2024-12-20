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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

老幼健康吃湯圓 闔家安心過冬至

2024/12/20 05:30

▲冬至吃湯圓為國人傳統習俗，營養師提醒要注意食材安全及熱量。（台北慈濟醫院提供）

▲冬至吃湯圓為國人傳統習俗，營養師提醒要注意食材安全及熱量。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

這個週末（21日）就是冬至，湯圓是許多人應景的傳統美食，台北慈濟醫院營養師周家琳指出，湯圓的主要成分是糯米粉，對長輩與孩童來說，咀嚼與消化比較困難，內餡的熱量更易造成身體負擔，建議民眾適量品嚐，並注意不同族群的健康需求。

周家琳表示，糯米粉屬於全榖雜糧類，有內餡的湯圓例如芝麻、花生等，內餡部分屬於油脂類，若是紅豆、綠豆沙的內餡，同樣是全穀雜糧，額外添加糖分製作的內餡容易造成血糖上升，油脂類的內餡更會提高湯圓的熱量，若是一般的紅白小湯圓，建議1天食用最多20顆，熱量相當於半碗白飯，若含有內餡的湯圓，2顆即可達到半碗白飯的熱量，需注意控制份量。

營養師：注意熱量 適量品嚐

她說，孩童若食用過量的湯圓（有內餡的），精製糖的攝取量容易超標，導致蛀牙、肥胖或影響成長發育，由於湯圓的黏性高，長輩或孩童食用時常面臨咀嚼與消化困難，甚至出現胃脹氣、胃食道逆流或噎到，都要注意。

她指出，湯圓的黏性高是因為主成份是糯米粉，糯米粉屬於澱粉中的支鏈澱粉，支鏈澱粉有較強的黏性，這就是糯米的黏性比一般白米更強的原因，進而導致糯米不易被消化，造成腸胃道的不適。

周家琳建議說，民眾若想控制食用湯圓的熱量，可從調整搭配的配料及食材做起，例如甜湯圓可減少糖水的用量，改以無糖茶、無糖豆漿或牛奶搭配；鹹湯圓可加入青菜、豆腐、香菇或銀耳等，提升纖維與營養。

她提醒長輩和孩童食用湯圓時，家人應多留意，可以將大顆湯圓切成小塊以方便吞嚥，食用湯圓的時間盡量在白天，以免影響夜間消化，或吃完湯圓後，一起出門散步，不僅幫助消化也能增加家庭成員的互動。

▲鶯養師周家琳提醒民眾，冬至吃湯圓注意食材安全及熱量。（台北慈濟醫院提供）

▲鶯養師周家琳提醒民眾，冬至吃湯圓注意食材安全及熱量。（台北慈濟醫院提供）

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