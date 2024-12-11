醫籲健保給付Exon20標靶藥 助少見肺癌患者

▲肺癌Exon20變異病友呂女士（中）今年確診，與兒子（左）贈送感謝卡片給其主治醫師黃俊耀（右）。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

肺癌大多與基因變異有關，健保已給付特定標靶藥物治療。但胸腔科醫師指出，肺癌EGFR變異患者僅佔4%的第20變異點（Exon20）異常患者，雖有標靶藥物，卻無健保給付，藥費對家庭負擔相當沉重，甚至有患者不得不放棄救命機會、最終走向安寧，呼籲儘速將相關用藥納入健保給付範圍。

減輕藥費負擔 爭取救命機會

60餘歲的呂女士是肺癌Exon20變異病友，今年5月出現頭痛、視力模糊等症狀，本以為是長期耳疾或正常老化造成，沒想到過了幾天，接孫女回家、坐在沙發上休息時，無預警地陷入昏迷，孫女發現異常後，急忙打電話聯絡父親與姑姑。

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呂女士說，醫師檢查發現她腦部有多個腫瘤，追查後確診肺癌腦轉移、自費NGS檢驗再發現Exon20變異，雖從未想過生活規律正常的自己會罹患肺癌，但她仍以豁達的態度看待一切，坦然接受自己病情，更從未問過自己的癌症期別。

不過，呂女士的兒子選擇自費使用對應Exon20的標靶藥物、讓母親接受治療，且至今恢復狀態良好，還能天天走樓梯、鍛煉腳力。但呂先生坦言，自己足夠幸運、還負擔得起藥費，若只是一般上班族，使用此類藥物將帶來很大的經濟衝擊，甚至壓垮家庭，希望政府能提供病友協助。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀說，對於Exon20變異患者，目前國際指引已有一線的Exon20對應標靶藥物可用，合併化療使用可延長2倍不惡化時間、降低60%以上惡化或死亡風險，對亞洲人反應特別良好，但目前健保僅給付此類患者化學治療。

黃俊耀表示，Exon20對應標靶藥物一次療程費用約15萬，且需要持續使用，患者自費的情況下，可能因經濟條件限制而不得不放棄救命機會，門診曾有一位病友因家庭無法負擔自費藥物、長期化療效果不佳，最終走向安寧，若能及早提供先進治療藥物，將能幫助更多患者重回正常生活。

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