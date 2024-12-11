自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

今年最小腸病毒病例「出生5天嬰」住加護病房

2024/12/11 05:30

▲今年流感累計死亡數已創10年同期新高，疫情仍在緩升階段，12月中下旬就會進入流行期。（資料照）

▲今年流感累計死亡數已創10年同期新高，疫情仍在緩升階段，12月中下旬就會進入流行期。（資料照）

記者林志怡／台北報導

腸病毒疫情持續，衛福部疾管署昨公布今年最年幼的重症個案，為北部僅出生5天的男嬰，疾管署副署長曾淑慧指出，疫情處於相對高點，預計明年1月中下旬脫離流行期。另外，今年流感已造成61人死亡，創下近10年同期新高，疫情仍在緩升階段，12月中下旬就會進入流行期，並在農曆春節前後達高峰。

明年1月中下旬脫離流行期

上週腸病毒門急診就診約2.2萬人次，較前一週下降19.3%，但仍處於相對高點。疾管署防疫醫師林詠青也指出，上週新增1名腸病毒重症，為北部出生5天的男嬰，沒有潛在疾病，11月中旬出現發燒、食慾與活力下降等症狀，且尿量減少、有脫水跡象，就醫經轉診發現黃疸、輕微心搏過速，診斷有腦膜炎、心肌炎、凝血功能異常等，收治於新生兒加護病房，確診感染克沙奇B3型病毒併發重症，所幸治療後症狀改善，12月上旬康復出院，感染源則待釐清。

流感已61死 10年同期新高

隨著天氣轉涼，流感疫情持續增溫。曾淑慧指出，上週新增23例流感重症與9例流感死亡，本流感季自10月1日起至12月9日已累計309例流感重症，年齡層以65歲以上長者為多、占59%，死亡累計61例為近10年同期最高。

另外，近期赴日旅遊的民眾要注意，日本出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症疫情，確診個案創下25年來新高。曾淑慧指出，「蘋果病」學名為「傳染性紅斑症」，主要通過飛沫傳染，個案除發燒、臉部兩側發紅外，軀幹與四肢可能出現發癢的紅疹，台灣尚未有相關疫情。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎提醒，蘋果病傳染能力不強、不會造成大規模疫情，但孕婦若在第一孕期感染，可能導致胎兒畸形，慢性貧血患者會因感染而加劇貧血、造成休克或死亡，免疫不全者則是無法清除病毒，同樣會引發慢性貧血。

李秉穎指出，目前沒有針對蘋果病的藥物或疫苗，預防方式與其他呼吸道疾病相同，多洗手、少去人多擁擠處、配戴口罩等，強調日本近期個案較多，但應不會出現大流行，且此類病毒世界各地都有，台灣三不五時也有個案，民眾不必過度擔憂。

▲目前並沒有針對蘋果病的藥物或疫苗，此類疾病預防方式與其他呼吸道疾病相同，只要多洗手、少去人多擁擠處、配戴口罩等即可；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

▲目前並沒有針對蘋果病的藥物或疫苗，此類疾病預防方式與其他呼吸道疾病相同，只要多洗手、少去人多擁擠處、配戴口罩等即可；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中