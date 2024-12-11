今年最小腸病毒病例「出生5天嬰」住加護病房

▲今年流感累計死亡數已創10年同期新高，疫情仍在緩升階段，12月中下旬就會進入流行期。（資料照）

記者林志怡／台北報導

腸病毒疫情持續，衛福部疾管署昨公布今年最年幼的重症個案，為北部僅出生5天的男嬰，疾管署副署長曾淑慧指出，疫情處於相對高點，預計明年1月中下旬脫離流行期。另外，今年流感已造成61人死亡，創下近10年同期新高，疫情仍在緩升階段，12月中下旬就會進入流行期，並在農曆春節前後達高峰。

明年1月中下旬脫離流行期

上週腸病毒門急診就診約2.2萬人次，較前一週下降19.3%，但仍處於相對高點。疾管署防疫醫師林詠青也指出，上週新增1名腸病毒重症，為北部出生5天的男嬰，沒有潛在疾病，11月中旬出現發燒、食慾與活力下降等症狀，且尿量減少、有脫水跡象，就醫經轉診發現黃疸、輕微心搏過速，診斷有腦膜炎、心肌炎、凝血功能異常等，收治於新生兒加護病房，確診感染克沙奇B3型病毒併發重症，所幸治療後症狀改善，12月上旬康復出院，感染源則待釐清。

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流感已61死 10年同期新高

隨著天氣轉涼，流感疫情持續增溫。曾淑慧指出，上週新增23例流感重症與9例流感死亡，本流感季自10月1日起至12月9日已累計309例流感重症，年齡層以65歲以上長者為多、占59%，死亡累計61例為近10年同期最高。

另外，近期赴日旅遊的民眾要注意，日本出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症疫情，確診個案創下25年來新高。曾淑慧指出，「蘋果病」學名為「傳染性紅斑症」，主要通過飛沫傳染，個案除發燒、臉部兩側發紅外，軀幹與四肢可能出現發癢的紅疹，台灣尚未有相關疫情。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎提醒，蘋果病傳染能力不強、不會造成大規模疫情，但孕婦若在第一孕期感染，可能導致胎兒畸形，慢性貧血患者會因感染而加劇貧血、造成休克或死亡，免疫不全者則是無法清除病毒，同樣會引發慢性貧血。

李秉穎指出，目前沒有針對蘋果病的藥物或疫苗，預防方式與其他呼吸道疾病相同，多洗手、少去人多擁擠處、配戴口罩等，強調日本近期個案較多，但應不會出現大流行，且此類病毒世界各地都有，台灣三不五時也有個案，民眾不必過度擔憂。

▲目前並沒有針對蘋果病的藥物或疫苗，此類疾病預防方式與其他呼吸道疾病相同，只要多洗手、少去人多擁擠處、配戴口罩等即可；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

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