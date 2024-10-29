中西醫合療成效佳 中風老翁「走」出院

▲蕭先生（左）陪伴72歲中風父親（右）從台北到台中慈濟醫院治療。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

10月29日是世界中風日，台北市蕭先生為救72歲中風父親，來回奔波逾200公里路，帶父親從台北到台中慈濟醫院接受中西醫合療。住院1個月後，父親可自行走路出院，也能爬樓梯回到公寓4樓住家；醫師呼籲維持健康生活，不抽菸、勤運動，遠離三高風險，就能有效預防中風發生。

72歲蕭老先生某天準備上早市買菜，竟沒力起身，兒子立即將父親送急診，醫師診斷是小腦中風，也立刻手術。術後，蕭父意識恢復但講話不清楚，2天後，竟又陷入昏迷，再緊急手術減壓，之後在加護病房觀察近1週。待父親病況穩定，兒子經親友介紹，從台北帶著父親南下到台中慈濟醫院，尋找康復的希望。

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蕭父已動了2次手術，抵達台中慈院急診室時臥床且意識混淆，神經外科主任黃伯仁立即收治住院，也會診中醫部主任黃仲諄，隨後施行神經保養針劑、營養維持及靜脈雷射與高壓氧治療。

黃仲諄會診時，以減輕出血量、改善循環及修復受損腦細胞為治療重點，使用化無形之痰、清熱、涼血、止血的中藥治療，讓腦部停止出血，並改善腦部循環，減輕腦部水腫發炎，以降低對周圍腦細胞影響，讓受損的腦細胞恢復，並施以針灸、復健，助病人恢復得更好。

維持健康生活 遠離三高

蕭先生說，父親治療3天後就可以清楚說話，1週後就能下床站立、扶著床沿走路，也開始復健。經過1個月的中藥、針灸以及急性後期整合照護計畫高強度的復健治療後，肢體活動與平衡都恢復得很好。

黃仲諄呼籲大家可牢記中風口訣：「臉歪手垂大舌頭、記下時間快送醫」，如果發現身邊親友有症狀，就要把握黃金3小時趕緊送醫治療。

▲黃仲諄醫師（右）測試蕭老先生行走能力，一點都看不出是中風病人。（記者張軒哲攝）

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