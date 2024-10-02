肩膀脫臼合併骨折 徒手復位當心二次傷害

▲圖1：X光顯示，左邊肱骨骨折合併脫臼（紅色箭頭所指處）。（照片提供／蔡孟桓）

文／蔡孟桓、賴柏儒

高齡90歲的黃阿婆日前走路時，被石頭絆倒，左肩撞地，當下感到左肩劇痛，被送到醫急診，醫師安排X光檢查，發現是左邊近端肱骨（上臂骨）簡單骨折合併肩膀脫臼（圖1）。急診醫師先幫她做徒手復位。

不過，在復位的過程中，可能骨折的肱骨剛好卡住，不好復位，導致原本只有分裂的2塊骨頭變成分裂的3大塊，讓肱骨骨折變得更複雜（圖2和圖3）。

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▲圖2：X光顯示，徒手復位失敗後，多裂的一塊骨頭（紅色圈起處），肩膀依舊在脫臼中。（照片提供／蔡孟桓）

▲圖3：電腦斷層重組照，可見左肩肱骨骨折碎成的3大塊骨頭（紅色圓圈處）。（照片提供／蔡孟桓）

肱骨骨折合併肩膀脫臼，約佔肱骨骨折1%到2%左右。大部分是發生在年輕族群，且通常是因為高能量的受傷所導致的。診斷以X光為主。其相較於單純的肱骨骨折，有比較高的機率會肱骨頭壞死或是手術失敗。

治療方面一開始都會先嘗試做徒手復位，因為若是徒手復位成功，就可以不用緊急接受手術。若是肱骨骨折型態是比較簡單，或是肱骨骨幹跟肱骨身體是連在一起位移，徒手復位成功率比較高；若是肱骨骨折肱骨頭跟身體是分離很遠的或是頭是卡在肩關節盂下，這樣徒手復位的成功率就會很低，此時就建議直接進開刀房做緊急開放性復位手術。

年輕的肱骨骨折合併脫臼，可以用開放性復位合併鋼板或是鋼釘內固定手術；但是年紀大於65歲的老人，若是有合併肩關節的退化性關節炎或是有旋轉肌的退化，則可以考慮人工肩關節置換手術。

考慮做開放性復位手術

黃阿婆在徒手復位失敗之後，隔天就緊急接受開刀做開放性復位及鋼板固定手術（圖4）。術後復原良好，手術完隔天就出院了。

肱骨骨折合併肩膀脫臼是一個治療上較為棘手的疾病，在處理時應更加謹慎小心，才可以讓病患有更好的預後。

（作者皆為林口長庚醫院骨科部醫師）

▲圖4：術後X光顯示，固定的鋼板跟鋼釘（深黑色顯影物體）。

（照片提供／蔡孟桓）

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