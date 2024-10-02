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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

慢性病患長皮蛇 感染風險高3.8倍

2024/10/02 05:30

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

公費流感疫苗昨開打，但對於免疫力較弱的族群，只打流感疫苗恐怕還不夠！成大醫院家庭醫學部主任吳至行提醒，俗稱皮蛇的帶狀疱疹高風險族群跟流感相似，主要是50歲以上、免疫力較弱的慢性病患，感染風險恐比一般人高出3.8倍，且糖尿病和癌症病史患者罹患的機率更高。

吳至行指出，帶狀疱疹也可能隨季節變化發作，尤其慢性腎病、糖尿病等會削弱免疫系統，2024年最新研究也顯示，曾感染COVID-19的患者相比未感染者，帶狀疱疹感染風險增加2.16倍。

痊癒後神經痛 可能長達數年

國內研究顯示，國人一生中發生帶狀疱疹機率約為32.2％，相當於每3人就有1人可能皮蛇上身。吳至行提到，帶狀疱疹病毒平時潛伏在脊髓神經節，當免疫力下降，如熬夜、壓力大或換季就容易發作，且約有1成的患者會復發，且最快2個月內就可能再度發作，即使痊癒，仍可能引發嚴重後遺症。

吳至行舉例，糖尿病患者痊癒後，神經痛的風險比一般人高出50％，且疼痛可能持續數天甚至數年，更增加心血管和腦血管疾病的風險。血液病患者感染後，則可能引發嚴重的併發症，如瀰漫性帶狀疱疹或疱疹性腦炎。

他提醒，帶狀疱疹不僅會嚴重影響生活品質，還可能損害不同器官的功能，例如帶狀疱疹患者中有10％至15％影響到眼部，若未及時治療，恐導致視力受損，中風與心臟病機率也大增。

醫︰打疫苗 預防嚴重後遺症

高風險族群及早接種帶狀疱疹疫苗是避免嚴重後遺症的關鍵措施，鼓勵民眾趁施打公費流感疫苗的機會，也與醫師討論帶狀疱疹的預防策略。

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