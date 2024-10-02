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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

接種公費流感、新冠疫苗 高風險族群1次掛號搞定

2024/10/02 05:30

▲疾管署113年度公費流感及新冠疫苗開打記者會，邀請藝人Apple（黃暐婷）夫婦擔任防疫大使，並示範施打疫苗。（記者王藝菘攝）

▲疾管署113年度公費流感及新冠疫苗開打記者會，邀請藝人Apple（黃暐婷）夫婦擔任防疫大使，並示範施打疫苗。（記者王藝菘攝）

記者林惠琴、蔡淑媛／綜合報導

公費流感、新冠疫苗昨起分2階段開打，今年有「扶老攜幼」一起打的新創舉，陪同第1階段對象打新冠或流感疫苗的民眾，不論是否符合該階段資格，均可同步接種新冠疫苗，不受11月1日第2階段開打限制。

衛福部長邱泰源、疾管署長莊人祥，以及防疫大使Apple（黃暐婷）與牙醫師趙國翔夫妻昨出席記者會示範「左流右新」一起打。

1次掛號打2疫苗 提高保護力

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀表示，打疫苗的目的比起避免感染，更重要的是降低感染時的住院率與死亡率，呼籲高風險族群快打，且可掛號1次就搞定2種疫苗，提高防護力。

邱泰源強調，今年提供約643萬劑公費流感疫苗及約550萬劑新版JN.1新冠疫苗，因病毒變異迅速，每年流行病毒株不同，曾接種過的疫苗保護力約維持1年，建議民眾每年均須接種當年度疫苗，以獲得最佳防護力，且這些疫苗都非常安全可安心。

莊人祥提到，目前流感、新冠疫情屬於相對低點，通常在12月底、1月初會迎來一波高峰，呼籲盡快接種疫苗更新免疫力，就像電腦定期更新防範病毒一樣。他也指出，今年有「扶老攜幼」一起打的新創舉，陪同第1階段對象打流感或新冠疫苗的民眾，即使是第2階段新冠疫苗對象，醫療院所及衛生所仍可於當下提供該位民眾接種新冠疫苗，不受11月1日第2階段開打限制。

衛福部中區防疫指揮官黃高彬指出，這1、2年仍有免疫負債，今年截至8、9月流感重症多於去年全年，且新冠感染併發重症致死率是流感11倍，提醒開打的JN.1與過去的XBB不同應快打，「左流右新」一起打的副作用也與打新冠疫苗一樣，多是頭痛、疲倦、痠痛等，48小時內會消失。

今年公費流感與新冠疫苗分2階段開打，第1階段開放65歲以上、幼兒、孕婦、慢性病患、醫事人員、各級中小學及五專1至3年級學生、新手爸媽等11類人員。第2階段11月1日起，流感疫苗擴及50至64歲無高風險慢性病成人、新冠疫苗則開放6個月以上所有年齡層民眾。

颱風來襲恐休診 先電洽確認

疾管署提醒，全國近4000家院所提供接種服務，但因山陀兒颱風來襲，部分可能臨時休診，民眾可先查詢並電洽確認或預約，以節省時間。

▲衛生福利部部長邱泰源（左2）、疾病管制署署長莊人祥（右2）現場率先施打公費流感及新冠疫苗。（記者王藝菘攝）

▲衛生福利部部長邱泰源（左2）、疾病管制署署長莊人祥（右2）現場率先施打公費流感及新冠疫苗。（記者王藝菘攝）

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