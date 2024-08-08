全球首例 巴西爆奧羅普切熱死亡個案

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

中南美洲近期出現「奧羅普切熱」疫情，巴西並出現世界首例死亡個案，且可能造成孕婦死產、流產，或新生兒小頭畸形病。疾管署副署長羅一鈞表示，該疾病尚未有美洲外的本土傳播案例，且主要病媒（庫蠓）與台灣現有品種不同，該署針對該疾病風險進行討論，並建置檢測能力，視國際疫情發展評估是否發布旅遊疫情警示。

疾管署：視疫情發旅遊警示

泛美衛生組織發佈的最新流行病學通報指出，截至今年7月，美洲累計有8078例奧羅普切熱確定病例，分布於巴西、玻利維亞、哥倫比亞、古巴、秘魯等5國，該組織持續調查該疾病與孕婦死產、流產，以及新生兒小頭畸形病的關聯性，並將美洲的風險等級升級為「高風險」。

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針對相關疫情，羅一鈞表示，奧羅普切熱尚無美洲以外地區的本土傳播，初步評估當地主要病媒跟台灣的蠓科品種不同，仍以亞馬遜地區周圍國家風險較高，疾管署會持續收集國際疫情資料進行風險評估，並建置檢測能力，視國際疫情發展評估是否發布旅遊疫情警示。

疾管署指出，奧羅普切熱為人畜共通傳染病，分為野生型和都市型，野生型宿主有靈長類、樹懶及某些節肢動物，由蟲媒傳播；都市型為蟲媒傳播，人類為主要宿主，近10年主要發生於亞馬遜地區，潛伏期4至8日，症狀類似登革熱，包括發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、冷顫，有時噁心、持續5至7日嘔吐。

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