1天頻尿36次 自律神經失調作祟

▲卓以平醫師提醒，如果有莫名症狀找不出原因，或就診各科治療效果有限，可能要懷疑是自律神經失調。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲卓以平醫師指出，婦人自律神經失調造成膀胱過動症，出現嚴重頻尿。 （記者蔡淑媛攝）

56歲的張姓婦人1天頻尿36次，歷經泌尿科、婦產科、感染科等治療都未改善，後來轉介到身心科，發現是自律神經失調，引發膀胱過動症，接受神經傳導調節藥物及補充血清素治療，1個月後排尿減少至8次，接近正常。

3藥治療 排尿減至8次

卓大夫身心科診所醫師卓以平指出，自律神經是掌管身體器官運作的神經系統，自律神經失調原因包括壓力、個性（如緊張、焦慮），及生理因素（大腦血清素分泌不足、神經傳導物質失調或是腦傷、中風等疾病），以排尿功能來說，副交感神經負責收縮膀胱，放鬆尿道排尿，交感神經則反之，張婦因交感神經及副交感神經失調，導致排尿功能出現障礙，嚴重頻尿。

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卓以平說，張婦頻尿一天高達36次，幾乎每半個多小時就有尿意、跑廁所，經檢測及診斷有自律神經失調，合併有焦慮、憂鬱及失眠，也發現她的丈夫退休後對她緊迫盯人，讓她緊張、焦慮。

因此為她開立神經傳導調節藥物、血清素及抗焦慮藥物治療，第1週排尿次數就改善1、2成，1個月就減至8次。

卓以平表示，自律神經失調常見症狀，在全身都可能出現包括，莫名頭暈、耳鳴、口乾舌燥、頭痛、喉嚨卡卡、胸悶、心悸、手抖、手麻、腹痛、脹氣、頻尿、腹瀉、下肢無力、腳麻、腳抖，或腰痛、背痛、全身痠痛等。

卓以平提醒，根據統計約有1%的人有輕重程度不等自律神經失調，預防及減緩之道，建議適當運動、不熬夜、避免刺激飲食及正常生活作息，如果有莫名症狀找不出原因，或就診各科治療效果有限，可能要懷疑是自律神經失調。

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