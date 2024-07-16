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女童眼外斜視 可調式矯正手術微調

2024/07/16 05:30

▲蔡忠斌醫師說明可調式斜視矯正手術。 （記者王善嬿攝）

記者王善嬿／嘉義報導

▲6歲的韋小妹妹經手術後在恢復室評估眼位，進行微調至最佳位置。 （嘉義基督教醫院提供）

6歲韋姓女童2年前偶有眼球外斜情形，隨著年齡增加，發生頻率愈來愈高，經就醫診斷為外斜視。醫師原本以遮眼方式為女童治療，但改善有限，加上女童的年紀及表達能力提升，今年2月透過「可調式斜視矯正手術」為女童矯正，術後在恢復室評估眼位，再微調至最佳位置，目前恢復良好，已沒有斜視。

嘉義基督教醫院眼科醫師蔡忠斌表示，每100人中，約4人有斜視問題。斜視可透過多樣手術方式治療，改善外觀、增進視覺功能。韋姓小妹妹2年前初次到院就診，雖眼球外斜但不影響視力，先以遮眼方式治療，並持續觀察，因眼球外斜情形改善有限，且評估年紀與表達能力提升，2月為她進行「可調式斜視矯正手術」，術後不用住院，可立即返家，眼睛也已恢復正常。

蔡忠斌說，可調式斜視手術行之有年，手術精準度高，術中以滑動套結放鬆或加強眼球肌肉調整眼位，利用拉索方便術後能快速找到套結位置，手術後可立即評估病人眼位、進行微調，與傳統不可調整的斜視手術相比，降低再次手術風險，建議有斜視問題的民眾可找專業醫師討論，進行合適的手術治療。

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