百歲嬤跌倒腰椎骨折 微創千斤頂復原

▲102歲人瑞阿嬤跌倒造成腰椎壓迫性骨折，經微創千斤頂復位塌陷椎體術治療，10天恢復健康。 （童綜合醫院提供）

記者歐素美／台中報導

102歲人瑞蘇姓阿嬤不小心跌倒，臀部坐到地上，3天後竟無法翻身下床，一動就痛，嚴重影響生活。醫師檢查後發現，她的第2節腰椎壓迫性骨折，且該節腰椎高度只剩3成，並向後壓迫到部分神經才造成疼痛，經自費採用微創千斤頂復位塌陷椎體術，術後10天即可自行下床上廁所，恢復正常生活。

術後10天即可自行下床

台中童綜合醫院微創中心醫師徐少克表示，傳統的脊椎骨折復位手術需要全身麻醉，並且還要切除後方椎弓及切斷破壞部分背部肌肉，對年紀大的老人而言，傷害大，加上傳統手術需使用鋼釘固定，術後還需穿著特製長背架，恢復時間達4個月以上。

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他指出，微創千斤頂復位塌陷椎體術，不僅可恢復脊椎高度，同時將後方塌陷的骨頭向前方復位，以達到神經減壓的效果，使用千斤頂可創造一個安全的空間，在注入骨水泥時，較不容易向後側滲漏，導致骨水泥壓迫神經的併發症；以往若注入骨水泥時不慎滲漏，輕者造成背部或是腿部疼痛，嚴重可能導致癱瘓。

徐少克表示，微創千斤頂復位塌陷椎體術，即局部麻醉後使用3D微創導航系統，將千斤頂放入椎體內，先將脊椎高度撐起來恢復正常脊椎形狀後，再將低溫骨水泥慢慢注射進椎體，就好像房子塌了，必須先將房子用鋼架支撐起來再注入水泥，才能增加支撐椎體穩定性，並恢復正常，阿嬤住院3天即返家。

徐少克說，千斤頂加上骨水泥就像蓋房子使用鋼骨結構，非常牢固且無需全身麻醉，更不用使用鋼釘固定，因此不會破壞脊椎後方重要結構及肌肉，術後不用穿長背架，生活品質大幅改善，高齡者或想及早恢復正常生活的患者，可尋求專業醫師診療，給予最適切的治療方式。

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