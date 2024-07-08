骨骼肌肉超音波 關節炎診斷新利器

▲骨骼肌肉超音波可見腫脹的滑膜及代表發炎的藍色、紅色訊號。（照片提供／謝臻怡）

文／謝臻怡

▲使用都卜勒超音波做檢查時，若見到藍色與紅色的動靜脈血流訊號，可判斷關節發炎程度。 （照片提供／謝臻怡）

42歲小紋爬山後，右膝關節反覆腫脹疼痛，多次到復健科與骨科門診求診，症狀卻未見改善，醫師懷疑是右膝半月板破裂而安排磁振造影（MRI）檢查，同時也發現小紋右手第2指關節腫脹且活動度受限，因而轉診至風濕免疫科門診，做進一步關節炎檢驗

▲骨骼肌肉超音波可檢測肌腱撕裂情況，快速評估傷勢，並制定適當治療方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

關節疼痛原因五花八門

風濕科免疫科醫師詢問小紋的手指疼痛發作時間，發現手指關節症狀已有數月，但以為是運動時不慎受傷，導致腫脹、活動受限。在超音波影像下，可見關節內的滑膜發炎，當抽血檢驗結果出來時，正好磁振造影報告也出爐，種種證據都顯示小紋關節腫痛來自於類風濕關節炎。

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經過數月口服抗風濕抗發炎藥物治療後，小紋的類風濕關節炎控制狀況仍不盡理想，抽血顯示發炎指數依然很高，再進一步使用生物製劑治療數週，獲得完全緩解，手指與膝蓋如今都有很好的活動度，運動、爬山都沒有感覺不適或受到限制。

風濕免疫疾病的共同特徵是體內免疫系統出現異常，對自身組織進行攻擊，導致發炎反應和組織損壞。關節疼痛是風濕免疫疾病很常見的症狀，然而造成關節疼痛的原因五花八門，可能是關節發炎或軟骨磨損，甚至是肌腱韌帶受傷；主要特徵是四肢關節滑膜慢性發炎，早期症狀以關節腫脹及疼痛為主，且多為對稱性，隨著病程進展，會逐漸侵蝕軟骨及硬骨，最終造成關節變形及功能喪失，還有1種可能就是神經受到了影響。

關節疼痛診斷方式主要為病史詢問、身體理學檢查及X光等方式，但這些都有侷限性，譬如理學檢查並無法直接看到關節內部的受損狀態，而X光雖然能看到骨頭，對於軟組織也無法直接檢測。骨骼肌肉超音波的應用能夠更精準、更即時診斷患者病況，其原理是利用超音波對於不同介質的傳波速度不同，藉此在螢幕上顯示出肌肉、韌帶、軟骨、硬骨及關節液的成像，甚至還能利用都卜勒效應來顯示出關節嚴重發炎時的血流增生，證明發炎的存在。

在臨床上，骨骼肌肉超音波的應用範疇相當廣，可以用來檢測肌腱撕裂情況，藉此快速評估傷勢，並制定適當治療方式，也能直觀顯示出關節劇烈發炎情形，還能呈現出關節積液、退化性關節炎軟骨磨損，以及痛風性關節炎結晶堆積等狀況，甚至檢查乾燥症患者的唾液腺受侵犯程度，或是巨細胞血管炎診斷及追蹤。

晨間僵直時間變長快就醫

民眾若發現關節有以下症狀：晨間僵直時間持續1小時以上或持續6週以上，影響3個以上的關節、手指關節發炎，建議及早至風濕過敏免疫科就醫，以利及早發現、及早治療，預防病情惡化。

（作者為林口長庚、土城醫院風濕過敏免疫科主治醫師）

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