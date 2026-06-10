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不只毒駕！14％民眾曾開車差點睡著 「這疾病」恐成馬路隱形殺手

2026/06/10 14:34

不只毒駕！14％民眾曾開車差點睡著 「這疾病」恐成馬路隱形殺手

台灣睡眠醫學學會公布首份全國睡眠呼吸中止症調查結果，調查顯示全台49.6%民眾有打鼾問題，
有14%民眾曾在開車或騎車時感到非常想睡或差點睡著。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近期「喪屍煙彈」氾濫，毒駕案件頻傳，引發社會關注。不過除了毒品可能造成駕駛反應遲鈍外，醫師提醒，許多看似正常的民眾其實也可能因為睡眠不足或睡眠呼吸中止症，在開車途中不知不覺睡著，成為交通安全另一項隱形危機。

台灣睡眠醫學學會公布首份「台灣睡眠呼吸中止症調查研究」，結果顯示，全台有49.6%的民眾有打鼾問題，超過三分之一民眾白天經常感到疲倦、嗜睡或注意力不集中，更有14%的受訪者坦言，曾在開車或騎車時感到非常想睡，甚至差點睡著。

理事長莊立邦表示，許多人認為打鼾代表睡得熟、睡得香，但事實上可能是睡眠呼吸中止症警訊。睡眠時反覆缺氧，不僅影響睡眠品質，更可能增加交通事故、心血管疾病及腦部損傷風險。

秘書長蔡明劭指出，調查發現68.7%的民眾自認睡眠品質良好，但卻有36.7%白天經常感到疲倦或精神不濟，顯示不少人誤把「睡著」當成「睡得好」，忽略身體發出的警訊。

他解釋，打鼾與睡眠呼吸中止症雖高度相關，但並不完全相同。睡眠呼吸中止症必須透過睡眠檢查確認，若睡眠期間血氧低於90%，且平均每小時發生5次以上呼吸中止或缺氧事件，才符合診斷標準。過去研究推估，全台約有10%人口罹患睡眠呼吸中止症。

調查也發現，高達80.3%的民眾即使出現打鼾、白天嗜睡等症狀，仍不願接受進一步檢查或治療。蔡明劭表示，這種忽視可能付出代價，臨床上曾有患者因嚴重睡眠呼吸中止症撞毀2輛汽車，每次開車不到30分鐘就得停路邊休息。

除了交通安全風險外，睡眠呼吸中止症也與高血壓、肥胖及心血管疾病密切相關。調查顯示，受訪者中21.3%曾接受高血壓治療，而肥胖者合併高血壓比例更高達41.9%。醫師提醒，長期缺氧可能形成高血壓、肥胖與睡眠呼吸中止症的惡性循環。

資深職能治療師大陳老師分享，自身曾因睡眠呼吸中止症導致白天嗜睡，甚至在等紅燈時短短3分鐘就睡著。經檢查發現每小時呼吸中止高達48次，確診重度睡眠呼吸中止症。接受正壓呼吸器治療後，不僅頭痛改善，睡眠品質與精神狀態也大幅提升。

醫師提醒，若出現打鼾、白天嗜睡、晨起頭痛、夜間頻尿或注意力不集中等情況，應及早接受專業評估。睡眠呼吸中止症是一種可診斷、可治療的疾病，透過減重、運動、正壓呼吸器或手術等方式，都有機會改善症狀，避免健康與交通安全風險。

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