美研究開發智慧傷口敷料 可感知細菌並釋放抗生素

研究開發出充滿抗生素的智慧水凝膠，旨在直接應用於繃帶下的傷口。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究開發出1種智慧傷口敷料，可以感知何時存在有害細菌，並僅在需要時釋放抗生素。此研究發表在《科學進展》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，水凝膠是一種類似果凍的材料，主要由水和長聚合物分子組成。美國布朗大學的研究團隊開發出1種充滿抗生素的智慧水凝膠，旨在直接應用於繃帶下的傷口。

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該水凝膠對許多有害細菌產生的酵素有反應，當這種酵素存在時，水凝膠開始分解並釋放出儲存在內部的抗生素。如果不存在有害細菌，水凝膠將保持完整並密封藥物。

抗生素的過度使用，正是抗生素抗藥性和難以治療的「超級細菌」感染的關鍵因素，這些感染每年導致全世界數萬人死亡。因此該水凝膠減少不必要的抗生素使用的功能至關重要。

領導水凝膠開發的布朗大學工程學院教授舒克拉 （Anita Shukla） 說，抗生素抗藥性是世界範圍內的主要問題，因此人類需要更好的方法來使用抗生素。研究團隊開發的水凝膠只有在有害細菌存在時才會釋放抗生素，因此可以在不需要抗生素時限制接觸抗生素。

研究團隊確認，該水凝膠對引起傷口感染的常見細菌產生的酵素具有高度選擇性。研究團隊也透過小鼠實驗發現，水凝膠的應用完全消除了擦傷傷口中的細菌感染。

研究結果也表明，與目前臨床護理中使用的水凝膠敷料相比，研究人員開發的水凝膠可以更有效地清除感染並支持傷口癒合。

目前研究團隊已獲得該材料的專利，並正在繼續開發該技術以實現未來可能的商業化。

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