健康網》不捨傅子純病逝 血癌警訊藏日常！症狀、危險因子、預防一次看

民視當家小生傅子純血癌病逝，讓親友與粉絲悲痛萬分。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕民視當家小生傅子純因急性血癌引發突發症狀，送醫搶救不治，讓親友與粉絲悲痛萬分，引起民眾關注血癌的發生原因。根據衛福部豐原醫院衛教資料指出，白血病常見的4大症狀包含了不明原因發燒、不明瘀青出血、臉色蒼白疲倦、骨頭感到疼痛等，若民眾有懷疑時務必就醫檢查，掌握黃金治療時間。

豐原醫院表示，白血病俗稱血癌，分為急性及慢性兩種，有不同的成因及臨床表現； 根據民國 110 年衛生福利部資料統計，發生率的排名為第 10 名，死亡率的排名亦為第10名，小兒血癌更是小兒癌病的第1位。

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高危險因子

豐原醫院說明，白血病的成因複雜且因人而異，一般的學說認為這是多種因素造成，包括了以下6項：

1.輻射：暴露在高劑量的輻射線中，如日本福島核電廠輻射外洩，受輻射汙染民眾於數年後罹患白血病機率高。

2.電磁波：有些研究報告顯示，電磁波的傷害也是引發白血病的危險因子，電磁波是一種低能量的輻射線，主要來自電線及電子產品，但還需要更多報告證實。

3.化學藥劑：工作環境需長時間暴露在某些化學藥劑中，也有較高的危險，例如苯。

4.病毒：目前已知第一型人類T淋巴球細胞性病毒感染與成年型T細胞白血病有關。

5.遺傳或基因突變：遺傳也會增加得白血病的危險，如唐氏症，其罹患白血病機率較高。

6.自體免疫能力：自體免疫能力有缺陷者，較易罹患慢性淋巴球性白血病。

臨床表現

有關白血病的臨床表現，根據台灣癌症基金會衛教資料歸納以下3大項：

●急性白血病（AML、ALL）的臨床表現多是由於骨髓的正常造血細胞被白血病細胞所取代，導致造血功能的喪失，症狀可能突然、急劇發生，出現嚴重虛脫、急性高燒及出血現象，相關臨床症狀也可能是潛在性逐漸發作，如體力逐漸衰弱、臉色蒼白、間歇性發高燒、輕度出血傾向，或反覆性細菌或黴菌感染現象。

●慢性骨髓性白血病（CML）依其病程可分為3階段，「慢性期」除了周邊血液與骨髓的異常結果外，約有20％的患者沒有症狀，其他患者可能會有體重減輕、貧血、出血傾向與發燒的現象，疾病演變為「加速期」時，常見症狀為肝脾腫大、不正常白血球或血小板的增生，進入「芽球期」後，臨床症狀會與急性白血病相似。

●慢性淋巴性白血病（CLL）初期症狀不明顯，甚至全無自覺不適感，當病程惡化，多數患者會有全身淋巴腺及脾臟腫大現象，較嚴重者可能因腹膜腔後或腸繫膜的淋巴腺腫大，引起胃腸道與泌尿道阻塞，少數患者則會出現自體免疫溶血性貧血或血小板缺乏症。

疾病共通性及最早期的症狀可能是全身倦怠。約有一半的患者是在常規的血液檢查後才發現有不正常且不成熟的白血球，經轉介至專科醫師處才被診斷為白血病。白血球數目過多加上不成熟的血芽細胞，是診斷白血病最早且最有力的證據。

預防保健之道

有關白血病的預防方法，豐原醫院建議，民眾不妨參考以下6做法，保護自身的健康：

1.凡職業性化學品接觸和放射工作者，應加強防護，定期檢查。

2.遠離輻射，避免接觸化學治癌物。

3.遠離某些藥物：長期服用抗風濕藥、抗腫瘤藥、解熱鎮痛藥及磺胺劑等， 可誘發白血病。

4.孕期勿過度照射Ｘ光：以免胎兒罹患先天性白血病。

5.多吃可增強免疫力的食物：常吃牛奶、肉、豆製品及維生素 C 含量豐富的蔬果，可防癌變。

6.加強運動和生活保健：為增強體質，平日應培養運動習慣、保持規律生活、睡眠充足及避免勞累。

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