新北長者逾82萬人 今年推失智照護3大創新方案

鶯歌醫養園區已完成先期規劃，將與瑞芳醫養園區、銀新未來城共同推動長者照護。圖為鶯歌醫養園區模擬圖。（圖由衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣邁入超高齡社會，新北市65歲以上長者逾82萬人，市府今年率六都之先，成立高齡長期照顧處，整合醫療、社福及長照資源，建立在地照顧網絡，今年將試辦失智照護三大創新措施，包括年輕型失智症職務再設計、推動失智友善商圈、營造高齡友善交通環境等，希望讓長輩在地安養。

新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告指出，新北市65歲以上長者2018年為54萬人，8年來快速增加，今年已有82萬人。面對超高齡社會挑戰，新北市以「醫、動、養」（智慧醫療、運動營養、在地安養）為核心政策，以「不失群、不失智、不失能」為目標，整合醫療、社福及長照資源，推動跨體系合作，建構在地照顧網絡，打造高齡友善城市。

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陳潤秋表示，8年來新北市長照預算由33億元提升至近100億元，約成長3倍；照顧服務人力由逾9000人增加至逾1萬7000人，也成長2.8倍；服務使用人數由近4萬8000人提升至12萬餘人；日間照顧中心由24家增加至129家，失智守護站由312處擴增至5600處。

新北市日間照顧中心引進智慧科技，提供健康照顧、安全服務、派車服務、即時監測與認知互動等5大照護功能。（圖由衛生局提供）

新北市長侯友宜說，健康長者可在新北共融公園樂活，參與銀髮大學、老人共餐等活動，亞健康長者可參與據點、巷弄長照站活動，失智、失能長者則以日照中心、失智據點、住宿式機構搭配在宅醫療、居家照護等照顧老人家。在硬體方面，瑞芳醫養園區建置中，鶯歌醫養園區完成先期規劃，銀新未來城公告招商中，持續布建醫療與長照網路，強化照護量能。

衛生局高齡長期照顧處處長林惠萍表示，今年將推動失智照護「三大創新、一項擴大」措施，包括年輕型失智症職務再設計，協助55歲以下的輕度症狀失智者維持社會參與，提供就業支持；推動失智友善商圈，結合淡水老街、三芝農會周邊店家與社區力量，營造友善生活環境；建置高齡友善交通環境，針對14家失智症共同照護中心醫院周邊路口，透過延長行人通行秒數、放大行人號誌（小綠人），提升長者外出安全與通行便利。

另外，擴大推展社會處方服務，透過擴增共照中心及社會處方單位的服務家數，結合醫療與社區資源，以非藥物介入模式強化社區支持系統，提升長者身心健康與社會連結。

新北市今年成立高齡長期照顧處，整合醫療、社福及長照資源，建立長者在地照顧網絡。（衛生局提供）

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