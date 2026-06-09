視力近全盲新住民婦人 緊急手術搶救重見光明

屏東新住民婦人「美美」（化名，左二），經高榮眼科手術後恢復光明。（高榮提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東新住民婦人「美美」（化名），長期受嚴重白內障及眼角膜病變所苦，雙眼視力一度趨於全盲，生活功能幾乎喪失，雖曾多處求醫，但病況未見起色，求助高雄榮總眼科部主任陳俊良醫師，發現眼球水腫情況極為嚴重，手術後經專業團隊照護下恢復，保住視力。

陳俊良醫師指出，個案入院時眼球水腫情況極為嚴重，大幅增加了手術難度，經眼科部專業團隊評估後施以手術。

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由於美美的丈夫車禍，無固定收入，全家已陷入生活困境，無力支付醫藥費的困境家庭，幸由慈善會提供資金支持與接送服務，讓患者得以在高雄榮總接受妥善照護和治療。

患者術後恢復狀況優異，美美目前的視力回診狀況良好，家屬今對高榮視病如親的照顧表達感謝。

高雄榮總強調，醫院不僅是疾病治療的場所，更是社會關懷的重要網絡，透過與政府機關如移民署的跨網絡合作，能讓醫療資源精準幫助新住民群體。

「美美」（化名，左二）術後恢復狀況良好。（高榮提供）

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