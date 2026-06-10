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健康網》研究：牙齦流血、便秘影響心血管健康 專家推7法降風險

2026/06/10 08:12

健康網》研究：牙齦流血、便秘影響心血管健康 專家推7法降風險

營養師薛曉晶表示，均衡飲食、口腔清潔與規律運動，是維持菌相平衡的重要關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕牙齦流血、皮膚發炎、腸胃脹氣與便秘，看似小毛病，可能是身體發炎失衡的警訊。營養師薛曉晶引述研究指出，心血管健康不僅與血壓、血脂相關，更可能與腸道、口腔及皮膚的「菌相失衡」密切相關。日常可從飲食調整、口腔清潔、皮膚保養與規律運動等7大方向著手改善，有助降低體內慢性發炎與氧化壓力。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，一般人如果有牙齦流血、皮膚發炎、腸胃脹氣、便秘，這些看似零星的小毛病，可能是身體發出的訊號。最新醫學研究揭示，心血管健康可能與「菌相失衡」息息相關。

2026年5月《Dermatology and Therapy》研究剖析，傳統研究多專注於腸道菌相與心血管疾病的連結，但這份新視角將腸道、口腔、皮膚菌相視為一體，共同探討它們與心血管健康的交互作用。研究指出，腸道菌相失衡可能導致TMAO（三甲胺-N-氧化物）等代謝物增加，進一步影響血管內皮功能、氧化壓力與動脈粥狀硬化風險，使血管保護力下降。

其次，口腔菌相失衡與慢性低度發炎、暫時性菌血症，以及特定病原菌進入血液循環有關。這也解釋了為何牙周健康不僅是口腔局部問題，更是全身性發炎管理的重要環節。
此外，慢性皮膚發炎，特別是乾癬等慢性發炎性皮膚疾病，在研究中也證實與較高的心血管風險相關，這可能與免疫系統失調及氧化壓力增加有直接關聯。

這篇研究的重要觀點在於，心血管健康是整個代謝環境的綜合體，而不僅僅是單一數值的問題。

民眾應該如何藉此觀點從日常改健康？薛曉晶提出了7項建議：

●飲食多蔬果：每餐至少攝取半碗至1碗的熟蔬菜，提供纖維與植化素支持腸道菌相平衡。

●主食多元化：告別純白米飯、白麵包，試著將部分主食換成糙米、燕麥、地瓜或南瓜，有助於穩定血糖。

●蛋白質輪替攝取：魚、豆類、蛋與瘦肉交替，避免過度依賴加工肉品。

●減少含糖飲食：降低甜飲與甜點攝取，減少氧化壓力與血糖波動，建議從「每週減少2杯含糖飲」開始。

●重視口腔清潔：每天確實刷牙、使用牙線，並定期洗牙。若有牙齦出血、牙周病反覆發作問題，務必尋求牙醫專業評估。

●正視皮膚發炎：乾癬或濕疹反覆發作時應就醫評估，避免延誤治療。

●每日輕運動：飯後散步或伸展10至20分鐘，有助促進代謝與血管功能。

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