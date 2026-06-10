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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》手搖飲料「微糖」含糖量仍高 營養師3建議

2026/06/10 06:21

夏季是來杯冰涼手搖飲料的季節。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

夏季是來杯冰涼手搖飲料的季節。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季是來杯冰涼手搖飲料的季節。營養師王郁菁在臉書粉專「郁菁營養師」表示，很多人習慣點「微糖（三分糖）」，覺得這樣既能滿足口腹之慾，又比較健康無負擔。王郁菁警告，「微糖」可能只是糖分偽裝的陷阱。「如果點錯了品項，微糖的含糖量依然可以讓你直接爆表！」

王郁菁表示，很多人以為只要改點微糖就能安心喝，但大家忽略了，店家標示的糖度通常只計算額外添加的糖，並沒有把品項本身的「隱藏糖分」或「靈魂配料」算進去！一不小心，你喝進去的其實是「超級巨糖」。

•微糖酸味茶飲：為掩蓋酸度，微糖加糖量是平常兩倍。

•珍珠椰果配料：配料用高糖蜜漬，點無糖依然超標。

•奶精奶茶品項：奶精油脂高，微糖熱量多，容易囤脂肪。

王郁菁營養師貼心減糖 3 招：

•改純茶或鮮奶茶：無糖純茶配鮮奶，無血糖負擔。

•配料換愛玉或仙草：改加低卡愛玉、寒天或仙草，有飽足感。

•無糖茶搭配適量水果：取代蔗糖或高果糖糖漿，更天然。

營養師王郁菁說明手搖飲料的糖風險與穩糖正解。（圖取自臉書粉專「郁菁營養師」）

營養師王郁菁說明手搖飲料的糖風險與穩糖正解。（圖取自臉書粉專「郁菁營養師」）

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