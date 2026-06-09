自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

45歲女試管嬰兒療程懷孕卻遇乳癌 孕期手術、產後化療順利產女

2026/06/09 17:19

林毅倫醫師提醒，女性在「備孕前」或「進入不孕症療程前」，應主動進行乳房健康檢查，及早掌握個人健康狀況，也可有效降低孕期才發現癌症的風險與治療困難。（記者劉婉君攝）

林毅倫醫師提醒，女性在「備孕前」或「進入不孕症療程前」，應主動進行乳房健康檢查，及早掌握個人健康狀況，也可有效降低孕期才發現癌症的風險與治療困難。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一名45歲女子努力多年，透過試管嬰兒療程終於成功懷孕，卻在懷孕第5週時，右側乳房出現硬塊且迅速變大，經切片檢查後確診為侵襲性黏液性乳癌，醫療團隊為她量身打造「孕期手術、產後化療」治療計畫，幫助她順利產下健康女嬰，癌症追蹤2年來，也無復發跡象。

奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，高齡生育比例持續攀升，乳癌也呈現年輕化趨勢，許多準備懷孕或接受試管嬰兒、不孕症療程的女性甚至擔心「打排卵針會不會導致乳癌？」事實上根據台灣生殖醫學會（TSRM）最新指引及多項國際大型研究已證實，排卵刺激藥物並不會增加侵襲性乳癌的整體發生率，求子民眾無須過度恐慌，應與醫師充分討論適合的療程。

乳癌已高居台灣女性癌症發生率第1位，每年新增超過1萬7000名病例。林毅倫指出，近年女性生育年齡延後，部分女性在接受不孕症療程時，正好也進入乳癌好發年齡，因此孕前乳房健康檢查的重要性更不容忽視。女性懷孕期間因體內荷爾蒙劇烈變化，乳房會自然脹大，往往會掩蓋掉早期乳癌腫塊症狀，導致病灶被忽略，提醒女性在「備孕前」或「進入不孕症療程前」，應主動進行乳房健康檢查，及早掌握個人健康狀況，也可有效降低孕期才發現癌症的風險與治療困難。

林毅倫表示，若本身具有乳癌家族史、初經較早、或未曾生育等高危險因子的女性，更應提高警覺，定期接受乳房檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中