45歲女試管嬰兒療程懷孕卻遇乳癌 孕期手術、產後化療順利產女

林毅倫醫師提醒，女性在「備孕前」或「進入不孕症療程前」，應主動進行乳房健康檢查，及早掌握個人健康狀況，也可有效降低孕期才發現癌症的風險與治療困難。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一名45歲女子努力多年，透過試管嬰兒療程終於成功懷孕，卻在懷孕第5週時，右側乳房出現硬塊且迅速變大，經切片檢查後確診為侵襲性黏液性乳癌，醫療團隊為她量身打造「孕期手術、產後化療」治療計畫，幫助她順利產下健康女嬰，癌症追蹤2年來，也無復發跡象。

奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，高齡生育比例持續攀升，乳癌也呈現年輕化趨勢，許多準備懷孕或接受試管嬰兒、不孕症療程的女性甚至擔心「打排卵針會不會導致乳癌？」事實上根據台灣生殖醫學會（TSRM）最新指引及多項國際大型研究已證實，排卵刺激藥物並不會增加侵襲性乳癌的整體發生率，求子民眾無須過度恐慌，應與醫師充分討論適合的療程。

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乳癌已高居台灣女性癌症發生率第1位，每年新增超過1萬7000名病例。林毅倫指出，近年女性生育年齡延後，部分女性在接受不孕症療程時，正好也進入乳癌好發年齡，因此孕前乳房健康檢查的重要性更不容忽視。女性懷孕期間因體內荷爾蒙劇烈變化，乳房會自然脹大，往往會掩蓋掉早期乳癌腫塊症狀，導致病灶被忽略，提醒女性在「備孕前」或「進入不孕症療程前」，應主動進行乳房健康檢查，及早掌握個人健康狀況，也可有效降低孕期才發現癌症的風險與治療困難。

林毅倫表示，若本身具有乳癌家族史、初經較早、或未曾生育等高危險因子的女性，更應提高警覺，定期接受乳房檢查。

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