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乳癌初期雙顯影偵測 精準檢驗前哨淋巴結 助癌患揮別「大象手」

2026/06/09 17:18

郭綜合醫院乳房外科醫師吳芳綺示範以新一代ICG螢光導航技術，提高找到乳癌患者的前哨淋巴結機率，據以切片化驗有無癌細胞轉移。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院乳房外科醫師吳芳綺示範以新一代ICG螢光導航技術，提高找到乳癌患者的前哨淋巴結機率，據以切片化驗有無癌細胞轉移。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1位 60 歲的1期乳癌女患者，接受乳房部分切除併前哨淋巴結切片，在甲基藍染劑與新一代螢光偵測（ICG）雙重追蹤下，摘除 3 顆顯影的淋巴結，確認無癌症轉移後免除全廓清其他淋巴結，不致形成過去乳癌患者廓清淋巴結產生的手臂淋巴水腫（俗稱大象手）問題。女癌患腋下僅 3 公分切口，術後手部可舉過頭、復原好，持續回診追蹤。

郭綜合醫院一般外科、乳房外科醫師吳芳綺指出，乳癌高居台灣女性癌症之首，據衛福部最新統計，台灣女性乳癌標準化發生率已連續21年蟬聯第一，每年新診斷侵襲癌人數突破 1萬5千 例，發病高峰落在 45 至 65 歲。令人欣慰的是隨著早期篩檢普及，乳癌0-2 期的5年存活率超過9成。

過往乳癌患者為根除癌細胞、做腋下淋巴結全廓清術，導致常出現淋巴水腫的大象手（圖右側）問題。（大象手示意圖，記者王俊忠攝）

過往乳癌患者為根除癌細胞、做腋下淋巴結全廓清術，導致常出現淋巴水腫的大象手（圖右側）問題。（大象手示意圖，記者王俊忠攝）

但過去為了根除乳癌、進行大範圍腋下淋巴廓清，常導致患者開刀後手臂嚴重腫大，形成俗稱的大象手。吳芳綺表示，為了在清除癌症與保全生活品質間取得平衡，精準的「手術導航技術」成為現代乳癌治療不可或缺的利器。

吳芳綺說明，乳癌細胞擴散常會先抵達腋下的「前哨淋巴結」，傳統醫療常採取激進的「淋巴結廓清術」，大範圍切除腋下淋巴結。但淋巴結是調節體液回流的樞紐，一旦清除過大，液體就會蓄積在手術側手臂，造成腫脹、疼痛與麻木，傳統手術導致淋巴水腫機率約15%至25%。

她說，要預防這隱憂，關鍵在精準捕捉第一道關卡—前哨淋巴結切片術，前哨淋巴結是淋巴防線的守門員，若第1顆淋巴結無癌細胞轉移，後方健康的淋巴結就無需移除。「前哨淋巴結切片術」讓醫師在術中精確找出 1 至 3 顆核心淋巴結送驗，若檢驗確認無轉移即可免除大範圍廓清淋巴結，大為降低大象手的發生率。

吳芳綺指，早期會用傳統染料─甲基藍注射到腫瘤周圍或乳暈，到腋下將前哨淋巴結染成藍色，助醫師辨識摘除化驗，偵測成功率約7成到8成5；後來發展新一代 ICG 螢光偵測，原理利用 ICG 分子經皮下注射後結合近紅外光照射，使淋巴結即時發出螢光，偵測成功率高達95%至100%，具備零輻射與高度即時性。郭醫採取雙重追蹤法、結合甲基藍與 ICG 螢光，平均抓出數量提升至 3 到 5 顆，能精確找出脂肪深處或染色較淡的淋巴結，將淋巴水腫機率降到5%以下。

郭綜合醫院乳房外科醫師吳芳綺指新一代ICG螢光導航技術，提高找到乳癌患者的前哨淋巴結機率，據以切片化驗有無癌細胞轉移。（郭綜合醫院提供）

郭綜合醫院乳房外科醫師吳芳綺指新一代ICG螢光導航技術，提高找到乳癌患者的前哨淋巴結機率，據以切片化驗有無癌細胞轉移。（郭綜合醫院提供）

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