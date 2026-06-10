健康網》幫臉蛋抱緊膠原蛋白 醫4招助你少糖化

想要永保青春，維持珍貴的膠原蛋白，不僅僅靠擦保養或做醫美，飲食也很重要。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕想要永保青春，維持珍貴的膠原蛋白，不僅僅靠擦保養或做醫美，飲食也很重要。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」表示，煎牛排表面那層焦香、烤吐司的金黃色：讓食物變香變色的那個化學反應，其實也正在你的臉上慢慢進行。差別只在：牛排煎幾分鐘，你的膠原蛋白被煎了幾十年。

蕭捷健說明「糖化反應」：血糖一飆高，多出來的糖就會去黏住膠原蛋白，產生一種叫 AGEs（糖化終產物）的東西。原本像彈簧床一樣有彈性的膠原蛋白，被糖黏住、互相打結之後，就變得又硬又脆，皮膚跟著鬆、垮、暗沉發黃。最傷的不是你血糖的平均值，是血糖忽高忽低的波動。

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蕭捷健說明，與其戒糖戒到厭世，不如學會把血糖的尖峰壓平。蕭捷健介紹下列4招都有人體研究，前三招負責少生產 AGEs，第四招負責「把已經生成的清掉」。

1.餐前先來一口醋：醋酸會卡住小腸分解糖的酵素、順便延緩胃排空，讓糖「慢慢進場」，而不是一次全衝進血管。

人體試驗證實，飯前喝醋能明顯壓低餐後血糖跟胰島素。做法：一湯匙醋（約 15ml）兌水，飯前喝。

2. 把吃飯順序倒過來：菜 → 肉 → 飯／麵：康乃爾的經典研究發現，同一份餐點，先吃蔬菜跟蛋白質、把澱粉留到最後，餐後血糖「曲線下面積」直接少了 73%。

3. 飯後別馬上變沙發馬鈴薯，連抖腳都有用：休士頓大學發現，小腿深處有一塊只佔體重 1% 的「比目魚肌」，用「坐著反覆墊腳尖」的方式持續收縮（沒錯，就是抖腳的認真版），竟然能讓餐後血糖波動少 52%、胰島素需求少 60%。

飯後散步 10 分鐘也有效，而且統合分析說：吃飽馬上走，比休息一陣子再走更有用。

4. 留一段空腹，把糖化的蛋白「資源回收」掉：前三招都是「少生產」，這一招是「主動清除」。人體有個自我回收系統叫自噬（autophagy），專門分解、清掉受損和被糖化的蛋白質，連皮膚細胞的研究都證實，啟動自噬能加速清除堆積的 AGEs。怎麼啟動？《Nature Cell Biology》發現，空腹會讓體內的「亞精胺（spermidine）」濃度飆升，進而打開自噬的總開關。

蕭捷健建議，晚餐到隔天早餐之間，拉出 12 小時以上的空腹窗口；運動也會走同一條路把開關打開。想加碼，多吃富含亞精胺的食物：納豆、味噌、菇類、毛豆。不用戒糖戒到痛苦，把「順序」跟「時機」抓對，你的膠原蛋白會謝謝你。

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